الامارات | سفيتلانا ونجوم البولشوي على خشبة مسرح المجمّع الثقافي

شكرا لقرائتكم خبر عن سفيتلانا ونجوم البولشوي على خشبة مسرح المجمّع الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن أحدث حفلات موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020، الذي ينطلق 28 الجاري ويستمر حتى السابع من فبراير المقبل، مؤكدة مشاركة راقصة الباليه الأوكرانية سفيتلانا زاخاروفا، ونجوم فرقة مسرح البولشوي الذين سيقدمون عرضاً ضمن برنامج هذا الموسم.

وتُعد سفيتلانا زاخاروفا إحدى أشهر راقصات الباليه في العصر الحديث، إذ اكتسبت شهرتها العالمية كونها الراقصة الرئيسة في فرقة مسرح البولشوي، لتؤدي جميع العروض التي قدمتها الفرقة تحت إشراف يوري جريجوروفيتش.

وستنظم الأمسية على خشبة مسرح المجمّع الثقافي في 31 الجاري، وستؤدي سفيتلانا عرض «مودانس» الجديد كلياً. وستظهر في المشهد الأول من العرض لتقدم «كوم أون ريسبيرو» الذي يحتفي بالحركات الراقصة بأسلوب موسيقى الباروك. ويرافق سفيتلانا في العرض نجوم مسرح البولشوي.

كما ستشارك الفنانة بعرضٍ جديد تقود خلاله الراقصين المشاركين، في رائعة يوري بوسوخوف «باليه غابرييل شانيل»، لتحاكي في حركاتها قصة حياة ونجاح أيقونة الموضة كوكو شانيل. وصمم 80 زياً خاصاً لهذا العرض على يد فريق استديو شانيل الإبداعي تحت إشراف فيرجيني فيارد، المديرة الإبداعية لدار شانيل.

وسيحتفي موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020 بالذكرى الـ250 لميلاد الملحن الألماني الأشهر لودفيج فان بيتهوفن، من خلال حفلٍ يسلط الضوء على إرثه الموسيقي. وتشارك أوركسترا هامبورغ السمفونية، التي تتمتع بشهرة عالمية لأدائها لأعظم أعمال بيتهوفن وبرامز، بحفلين في موسم هذا العام خلال الرابع والخامس من فبراير المقبل. وستشارك الأوركسترا في المجمّع الثقافي، ببرنامج موسيقى الحجرة، لتؤدي موسيقى تشايكوفسكي وبرامز. وفي الخامس من فبراير، سيقدم أعضاء الأوركسترا، المؤلفة من أكثر من 100 عازف و70 مغنياً، رائعة بيتهوفن السيمفونية التاسعة على خشبة مسرح ميدان دو.

من ناحيته، قال وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالإنابة سعود الحوسني: «في كل عام يثبت موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية تفرده في تقديم روائع الكلاسيكيات الخالدة من حول العالم، وفي هذا الموسم نقدم مزيجاً من فرق أوركسترا عريقة وأصوات معاصرة وملهمة من الشرق والغرب، مع إضافة لمسات راقية مع استضافة عرض باليه استثنائي سيكون محور حديث عشاق الموسيقى الكلاسيكية في المنطقة». وأضافت «يشرفنا أن تكون نجمة البالية المعاصرة سفيتلانا زاخاروفا ونجوم فرقة مسرح البولشوي ضمن المشاركين في الموسم الجديد، لتكتمل بذلك باقة موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية لتلبي ذائقة الجميع».

ويفتتح عازف البيانو ديفيد فراي موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020 بحفلٍ بعنوان «كونشيرتو ثنائي وثلاثي ورباعي البيانو لباخ» على خشبة مسرح المجمّع الثقافي في 28 الجاري.

وفي فبراير المقبل، تصحب الموهبة الفرنسية الشابة ليز دو لا سال عشّاق البيانو في حفلٍ فردي في مسرح المجمّع الثقافي.

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ليلة سلطنة

تقدّم الفنانة المصرية سناء نبيل، التي حققت شهرتها الأولى خلال منافسات برنامج «أرابز غوت تالنت»، في السادس من فبراير المقبل حفلاً على خشبة مسرح المجمّع الثقافي بعنوان «ليلة سلطنة».

وفي السابع من فبراير المقبل، ستختتم النجمة ماجدة الرومي، فعاليات موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020 بحفل في ميدان دو بجزيرة ياس.

80

زياً خاصاً صممت لعرض «باليه غابرييل شانيل» الذي سيحاكي قصة حياة ونجاح أيقونة الموضة كوكو شانيل.

28

يناير الجاري ينطلق الموسم، وتقدم أمسية سفيتلانا زاخاروفا، وفرقة مسرح البولشوي في 31 من الشهر نفسه.

سفيتلانا زاخاروفا إحدى أشهر راقصات الباليه في العصر الحديث.

يفتتح عازف البيانو ديفيد فراي موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020.