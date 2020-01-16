الامارات | «الجينز» يزدان بخيوط حياكة أمامية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الجينز» يزدان بخيوط حياكة أمامية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت مجلة إيلي المعنية بالموضة والجمال إلى أن سروال الجينز المزدان بخيوط حياكة أمامية، يفرض نفسه على الموضة النسائية في 2020، ليمنح المرأة إطلالة جذابة تعكس تفرد أسلوبها.

وأوضحت أن خيوط الحياكة الأمامية غالباً ما تمر في منتصف رجل السروال على امتداد الطول بأكمله، لافتة إلى أنها لا تخطف الأنظار فحسب، بل تجعل السيقان تبدو أكثر نحافة ورشاقة أيضاً.

ولتأكيد تأثير التنحيف يمكن تنسيق السروال مع حذاء بكعب عال، الذي يعمل على إطالة القوام وتنحيفه بصرياً.