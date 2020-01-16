الامارات | صيني يُخفي 200 عقرب في حقيبة سفره

شكرا لقرائتكم خبر عن صيني يُخفي 200 عقرب في حقيبة سفره والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر مسؤولو الجمارك، أمس، أن صينياً اعتقل لمحاولته تهريب عقارب حية من سريلانكا إلى بلاده، لاستخراج سمّها على ما يبدو، تم تغريمه وإطلاق سراحه.
وكان الرجل الصيني (30 عاماً) قد أخفى 200 عقرب في حقيبة سفره، لكنه ضُبط يوم الإثنين الماضي.
وقال المتحدث باسم الجمارك، سونيل جاياراتنا، إن «الرجل زعم أنه كان ينقلها لبيعها كحيوانات زينة، لكن نعتقد أنه كان سيستخرج السم منها لأغراض طبية».
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