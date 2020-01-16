الامارات | لويس كابالدي لمحبيه في الإمارات: أنا قادم

شكرا لقرائتكم خبر عن لويس كابالدي لمحبيه في الإمارات: أنا قادم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحيي الفنان العالمي لويس كابالدي، غداً، أوّل حفل له في دولة الإمارات، على خشبة مسرح المجاز في الشارقة، ضمن الموسم الجديد لأمسيات «هلا بالمجاز». وقال كابالدي: «متحمس جداً لحفلي الأول في الإمارات، ولن أجد مكاناً أفضل من مسرح المجاز لأقدم أعمالي الفنية والأغاني المفضلة لمعجبي.. فأنا قادم!». وفي ظهوره الفني الأول يستضيف المسرح المغني والمؤلف الأسكتلندي جريج بيرسون، الذي سيقدم في مستهلّ الحفل مجموعة من أغانيه المنفردة أمام الجمهور. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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