الامارات | بروفات «الأجنحة المتكسرة» في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية

شكرا لقرائتكم خبر عن بروفات «الأجنحة المتكسرة» في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، التي افتتحت أخيراً، عن تعاونها مع القائمين على المسرحية الموسيقية «الأجنحة المتكسرة» التي حققت نجاحاً لافتاً في مسارح «ويست إيند» ليتم عرضها في الإمارات للمرة الأولى في يناير الجاري برعاية مجموعة برودواي إنترتينمنت جروب ودبي أوبرا.

واستضافت الأكاديمية فريق العمل للإقامة الفنية وإجراء البروفات في مرافقها، إذ يتيح هذا التعاون فرصة لتعزيز النشاط المسرحي في المنطقة ويوفر لطلاب الفنون الأدائية بالأكاديمية في المرحلة الجامعية خبرة عملية بإشراف خبراء في القطاع من مختلف أنحاء العالم، ما يساعدهم على اكتساب فهم أعمق ورؤية أوضح للسير على خطى الممثلين والفنيين المسرحيين الناجحين على خشبة المسرح، وفي حياتهم العملية.

من جهته، قال مدير الأكاديمية البروفيسور بيتر بارلو: «يسرنا استضافة فريق مسرحية الأجنحة المتكسرة قبل عرض المسرحية في دبي أوبرا في إطار رسالتنا وإيماننا بدور المسرح، وأنا متحمس لرؤية تفاعل طلابنا مع فرصة مشاهدة شركة محترفة والعمل معها عن كثب».

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وتجسد الأجنحة المتكسرة قطعة من الموسيقى المعاصرة تعكس ثراء الأدب والفلسفة العربية، وتهدف إلى تعريف الجمهور حول العالم بجمال وغموض الفن والأداء في منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تستضيف دبي أوبرا ثلاثة عروضٍ للمسرحية خلال اليومين المقبلين.

وتستند المسرحية إلى قصة الكاتب اللبناني الراحل جبران خليل جبران عام 1912، والتي تحمل العنوان ذاته، وتروي معاناته الشخصية، وتمثل ثمرة تعاون فريق متميز يضم ثنائي التأليف نديم نعمان ودانا الفردان، والمخرجة برونا لاجان، والمنتج علي مطر، والموزع الموسيقي جو دافيسون.

تستند المسرحية إلى قصة الكاتب اللبناني جبران خليل جبران عام 1912.

العمل يجسد قطعة من الموسيقى المعاصرة تعكس ثراء الأدب والفلسفة العربية.