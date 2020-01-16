الامارات | «قبعة الدلو» على رأس الموضة النسائية

شكرا لقرائتكم خبر عن «قبعة الدلو» على رأس الموضة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «إن ستايل» بأن قبعة الصيادين (Fisherman hat) تتربع على عرش الموضة النسائية هذا الشتاء، لتمنح المرأة إطلالة دافئة تخطف الأنظار بفضل طابعها الجريء، الذي يستلهم روح التسعينات الجذابة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن قبعة الصيادين تتخذ شكل الدلو، لذا تُعرف أيضاً باسم قبعة الدلو (Bucket hat)، مشيرة إلى أنها تأتي هذا الشتاء مصنوعة من الفرو الاصطناعي أو فرو الجمل أو صوف الأنغورا أو خامة التويد المتينة.