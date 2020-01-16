الامارات | دبي عاصمة الإعلام العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي عاصمة الإعلام العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل برج خليفة أمس بتسلم دبي درع «عاصمة الإعلام العربي»، الذي ستحتفظ به على مدار العام 2020، خلفاً لمدينة الرياض، بناءً على قرار مجلس وزراء الإعلام العرب، تقديراً لمكانة دبي وما قدمته من إسهامات مهمة على مدار سنوات في خدمة الإعلام العربي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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