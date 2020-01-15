تاتو وفساتين.. بيلي بورتر بيحب يلبس "حريمي".. وسلمى حايك: تفوق عليا

بأظافر طويلة ملونة بالمانيكير، وتاتو على أنحاء جسدة، وفساتين وميني جيب من توقيع العديد من مصممي الأزياء العالمين، بات الممثل الأمريكي بيلي بورتر حديث العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب كل ظهور، بسبب مظهره الذي يعد غريبًا وغير مألوف حتى بالمجتمع الغربي.

بيلي بورتر بفستان وكعب وتاتو

بورتر ظهر خلال حفل توزيع جوائز Critics' Choice Awards 2020، بإطلالة غريبة، حيث ارتدى جامبسوت من ماركة Hogan McLaughlin والتي ظهرت كفستان من اللون البستاج والأخضر واسع، وحذاء كعب عالي، وأكمل اللوك الأنثوي بوضع كحل من نفس اللون.

وذهب بيلي إلى ما هو أكثر من ذلك، فرسم تاتو فراشات على أنحاء جسده، ووضع طلاء أظافر أصفر فاقع لونه وإكسسوارات كبيرة فضية أنثوية. الأمر الذي لفت انتباه الكثيرين، حتى عقبت عليه الفنانة المكسيكية ذات الأصول اللبنانية سلمى حايك، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قائلة: "تبدو أفضل مني في وشم الفراشات الليلة الماضية في جوائز Critics' Choice"، مرفقة صورة لها بفستان أسود مكشوف الظهر وبدون أكمام، يظهر وشمين لها بألوان فاتحة.

ويرصد "هن" أبرز إطلالات بيلي بورتر المثيرة للجدل

ستان وريش الأبيض

خلال حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب" الـ77، ظهر الفنان الأمريكي، على السجادة الحمراء ببدلة بيضاء من الستان، مع جاكيت طويل من الريش، ومجموعة مجوهرات من "tiffanyandco".

جيبة منفوشة قطيفة

وخطف بورتر الأنظار، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019، حيث ارتدى بدلة رجالي من الأعلى واستبدل البنطلون بـ جيبة منفوشة قطيفة من دار أزياء "Christian Siriano".

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تايير أبيض

وارتدى بيلي بورتر، خلال حفل توزيع جوائز "أمريكين ميوزك أوورد"، تايير أبيض، مكون من جيب، وسترة وكاب أبيض طويل.

أبرز إطلالات بيللي بورتر بعيدًا عن المحافل الفنية

وبعيدًا عن المحافل الفنية الكُبرى يفضل بورتر الظهور بالعديد من الأزياء النسائية، من الفساتين المزودة بالريش، والفساتين المنفوشة بالألوان الصارخة، والعديد من التصميمات الخاصة بالنساء.

ورُشح بيللي لعدد من الجوائز أبرزها جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل عن مسلسل تليفزيوني عام 2019، هو مسلسل Pose، وفاز بجائزة توني لأفضل ممثل في مسرحية استعراضية غنائية تحمل اسم Kinky Boots.