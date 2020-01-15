9 علامات تكشف إصابتك بأمراض الكلى.. أبرزها كثرة التبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:
الوظيفة الحيوية الواقعة على عاتق الكلى، تستدعي منا الاهتمام بصحتها، عن طريق اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية التي تحتاج إليها، فضلًا عن تناول كميات وفيرة من المياه، لحمايتها من الأمراض.
في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز العلامات التي تنذرك بأمراض الكلى، وفقًا لموقع "Kidney.org".
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