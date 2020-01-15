رغم فوائده.. هل الكافيين مسموح به أثناء الحمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:

يتعين على السيدات أثناء الحمل، اتباع نظام غذائي محدد، لأن هذه الفترة شديدة الحساسية، ويجب أن يتخذن أساليب الحيطة والحذر تجاه جميع الأطعمة، لأن هناك مأكولات إذا تم الإفراط فيها، قد تتعرض حياة الجنين إلى الخطر، ولكن هل ينطبق هذا الأمر على مصادر الكافيين من الأطعمة والمشروبات؟

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، تأثير الكافيين على صحة الحامل، وفقًا لموقع "Health line".. اضغط هنا