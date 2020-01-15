عبايات كاجوال موضة 2020 تناسب الجامعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2020 10:41 مساءً - اختيار الموديل العصري والعملي هو الرغبة الأولى للصّبية التي تبحث عن اطلالة عبايه تناسب الجامعة، ومن بين الموديلات المختلفة، إليكِ عبايات أنيقة كاجوال موضة 2020 للجامعيات، مع نصائح لاطلالة بسيطة تناسب كل الصبايا.

العبايه البيضاء بخط بسيط مُطرز

العبايه البيضاء بخط بسيط مُطرز





لفتنا هذا الموديل للعبايه البيضاء بخامتها السميكة التي تناسب شتاء 2020، مع خط بسيط من مُطرز بالخيوط لاطلالة هادئة تناسب الجامعيات من dr skoon، يمكنكِ اعتمادها مع السنيكرز الأبيض، وحجاب أوف وايت لاطلالة محايدة، مع شنطة بيج كبيرة الحجم تحملين بها كتبكِ العلمية.

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العبايه الواسعة مع الأكمام الضيقة

العبايه الواسعة مع الأكمام الضيقة





اختيار العبايه الواسعة لاطلالة الجامعة ذكي للغاية، يمكنكِ اعتمادها كهذا الموديل من حنين الصيفي، مع الأكمام بخامة الساتان الحريري ليوم طويل بالجامعة، أو لمشاويركِ أيضًا بعد الدراسة.

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العبايه السوداء مع لمسة التارتان

العبايه السوداء مع لمسة التارتان





أما هذا الموديل للعبايه السوداء من sttropez abaya فهو مناسب للصبيّةٌ صاحبة الشخصية النشيطة والحيوية، كما أن موضة الكاروهات تناسب هذا الشتاء بقوة، نسقيها مع شنطة كاروهات مثلا، أو سوداء اللون لاطلالة عملية أكثر، مع حذاء أرضي باللون الأسود.





العبايه المفتوحة السوداء مع الأكمام الملونة

العبايه المفتوحة السوداء مع الأكمام الملونة





للمسة مُبهجة إليكِ هذا الموديل للعبايه السوداء المفتوحة من خولة المراغي، مع الأكمام البينك لتناسب أكثر الصبايا المراهقات، وللمسة شبابية نسقيها مع حجاب أسود، وشنطة سوداء، أما الحذاء فيمكنكِ اعتماده باللون النود الروز ليضيف لكِ لمسة مخملية.

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