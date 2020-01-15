أحمر الشفاه الغامق ترند... هكذا تختارينها بحسب نوع بشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2020 10:41 مساءً - حمرة الشفايف باللون الغامق هي ترند شتاء 2020. موضة ظهرت بين شانيل، جيفنشي، إيف سان لوران، نارس وغيرهم. البورغندي العميق أو البني الغامق، أكثر اللونين تجانساً مع الطقس القاتم، لذلك قمنا بتجميع مجموعة من أحمر الشفاه لهذا الموسم. لكن هذا ليس كافياً، فقد يساعك جوجل في ذلك. لذا، إرتأينا تزويدك بأفضل أحمر شفاه بورغندي (أو أي لون أحمر شفاه غامق آخر) خصيصًا لنوع بشرتك، حتى لا ترهبك تجربة الظلال الداكنة:

أفضل حمرة شفايف للبشرة الفاتحة

Rouge Pur Couture Lipstick



يمكن أن يبدو أحمر الشفاه الداكن مذهلًا على البشرة الفاتحة - خاصة ألوان التوت الغنية. لذا، ننصحك إذا كنتِ من صاحبات هذه البشرة باعتماد حمرة الشفايف ذات القاعدة الزرقاء، مثل صبغة التوت الداكنة، واتبعي هذه القاعدة: التمسّك بأحمر الشفاه الموجود في عائلة التوت. تجنّبي أية ظلال تتضمن الكثير من اللون البني لأنّها يمكن أن تجعل بشرة تبدو موحلة - غير رطبة. هنا ننصحك بـ:

Rouge Pur Couture Lipstick من إيف سان لوران.

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أفضل حمرة شفايف للبشرة المتوسطة السمرة

Nars



لصاحبة البشرة المتوسطة السمرة، ننصحها بألوان محايدة أو دافئة كالبني المحمر والخوخ الذي يبدو الأكثر إغراء. يمكنها أيضًا التمسك بخيار أكثر أمانًا مثل الأحمر العميق. إذا أرادت مظهراً جريئاً، ننصح باللون البني المحمر أو الخوخي. وهنا ننصح بأحمر الشفايف Nars.

أفضل حمرة شفايف للبشرة الغامقة

Marc Jacobs



إذا كنتِ صاحبة بشرة سمراء، يمكنكِ إختيار ألوان حمرة شفايف عميقة أي كوكتيل بين الأحمر والأزرق. حدّدي ألواناً مثل البني الداكن والشوكولاته الداكنة. هذه الألوان الجريئة سوف تقترن بلطف مع بشرتك. يمكنكِ وضع القليل من مرهم الشفاه على أحمر الشفاه الداكن إذا جفّ خلال النهار. وهنا ننصحك بـ: Marc Jacobs Beauty Le Creme “Editrix 25.

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أفضل حمرة شفايف للبشرة الذهنية

Chanel

إذا كنتِ من صاحبات البشرة الذهنية، فإنّ حمرة الشفايف ذات اللون البني هي الأكثر إغراء بالنسبة إلى لون بشرتك. أفضل رهان هو التمسّك بأحمر شفاه عميق أو أحمر شفاه بورغندي، ولكن يمكنك أيضًا تجربة الظلال التوتية والظلام الداكنة. وهنا ننصحك بـ Rouge Allure Intense Long-Wear Lip Colour “Incognito”.

أفضل حمرة شفايف غامقة لكل أنواع البشرة

Givenchy



بغض النظر عن نوع ولون بشرتك، داكنة، فاتحة، ذهنية، أو جافة، هناك حمرة شفايف ينصح بها خبراء التجميل لأنّها تميل إلى اللون الفاتح أكثر منّ الداكن ولكن بدرجة غير مفضوحة. وهنا يعني أنّك ستواكبين الموضة ولن يتأّثر لون بشرتك به. فنانو التجميل يعتبرون Givenchy Rouge Interdit Lipstick الخيار الأفضل بهذه الحالة.