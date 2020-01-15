ماذا في حقيبة مكياج زندايا؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2020 10:41 مساءً - النجمة الشابة زندايا، استطاعت منذ إطلالاتها الأولى أن تلفت أنظار المشاهدين إلى جاذبيتها الفاتنة وملامح وجهها الناعمة، حتى اختارتها علامات تجارية فاخرة لتكون الوجه الإعلاني لمنتجاتها.
وفي إحدى المقابلات التي أجراها معها موقع إلكتروني، كشفت زندايا عن أبرز مستحضرات التجميل التي تحويها حقيبة مكياجها، وهي مستحضرات لا تستغني عنها في مختلف إطلالاتها.
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Eucerin Aquaphor Lip Repair +Protect
تتمتع زندايا بشفتين رقيقتين تحافظ على نعومتهما من خلال استخدام هذا المستحضر الذي يحتوي على درجة وقاية عالية تحميهما من العوامل البيئية المضرّة، وتمنحهما ملمساً حريرياً يبعد عنهما شبح التشقّق.
Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter
هو مستحضر متعدّد الاستخدامات، يمكن تطبيقه كبرايمر أو هايلايتر أو مزجه مع كريم الأساس لبشرة مشرقة ومتجانسة اللون. تستخدمه زندايا على بشرتها السمراء لتمنحها المزيد من الجاذبية.
Lancôme Monsieur Big
استطاعت علامة لانكوم أن تتصدّر لائحة المبيعات العالمية مع هذه الماسكرا التي تتميّز بتركيبتها الفريدة والغنيّة التي تمنح الرموش مزيداً من الكثافة والطول. ولأن رموش زندايا رقيقة، فهي تواظب على اختيار هذه الماسكرا لتزيين مكياج عينيها.
Charlotte Tilbury Hollywood Beauty Light Wand&Contour Wand
هذا الثنائي من أساسيات مكياج زندايا حيث تقوم بالمزج بينهما لترسيم ملامح وجهها وتسليط الضوء على الأماكن التي ترغب بإبرازها.
Anastasia Beverly Hills Brow Wiz
لأنها تدرك جيداً تأثير الحاجبين على مكياج الوجه، تحرص زندايا على تقليم حاجبيها وتحديدهما باستخدام هذا المستحضر الذي تختاره بلون بني قريب من لونهما الطبيعي.
Anastasia Beverly Hills Brow Gel Sourcils
ومن العلامة نفسها، تختار ماسكرا جل لتثبيت حاجبيهما بعد تسريحهما.
Charlotte Tilbury Luxury Palette
تميل زندايا إلى اختيار ظلال عيون بدرجات ترابية تناسب لون عينيها البنيتين وتمنحهما مكياجاً جذاباً وطبيعياً في الوقت نفسه.
Rituel de Fille Eye and Ember Eye Shoot
تلجأ زندايا إلى إدخال هذا المستحضر الذي يتميز بتركيبة البودرة الكريمية إلى مكياج عينيها لتزيد من غموضه وجاذبيته.
Rouge Dior 999 Matte
ما يميّز أحمر الشفاه هذا من ديور عن غيره من التركيبات هو قدرته على ترطيب الشفاه ومنحها لوناً أحمر جذاباً غير لامع.
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