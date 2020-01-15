ماسك القهوة لبشرة الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2020 10:41 مساءً - تمتلك القهوة التركية عالقدرة على تزويد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط. فهي أيضاً تمتلك فوائد كثيرة للبشرة عموماً وبشرة الوجه خصوصاً، نظراً الى غناها الكبير بمضادات الأكسدة ومركبات الفلافونيد. بالتالي، يعد ماسك القهوة التركية أحد أفضل الماسكات الطبيعية للوجه، إذ إن نتائجه مذهلة وسريعة على البشرة.



وفي هذا المقال، سنعرفك الى طريقة تحضير ماسك القهوة التركية لبشرة الوجه وأبرز فوائده.

فوائد القهوة التركية للبشرة

فوائد القهوة للبشرة

تعمل القهوة التركية على ترطيب وتنعيم البشرة الجافة والمتشققة. كما تعد مقشراً طبيعياً للبشرة، حيث تزيل خلايا الجلد الميت والشوائب الموجودة على سطح البشرة. إضافة الى ذلك، تساعد القهوة التركية في تفتيح وتبييض البشرة، والتخلص من الهالات السوداء تحت العين، والقضاء على الانتفاخات المزعجة في محيط العين. كذلك، تجدد القهوة التركية خلايا البشرة وتحميها من الالتهابات المسبِّبة للبثور وحب الشباب، ناهيك عن أنها تحارب شيخوخة البشرة والضرر الناتج عن الجذور الحرة.

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ماسك القهوة التركية لإعادة النضارة إلى البشرة الشاحبة والمتعبة

امزجي ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة التركية وملعقة كبيرة من كل من زيت جوز الهند والعسل الخام العضوي. نظفي بشرتك بالغسول الملائم، من ثم طبقي المزيج على بشرة وجهك واتركيه الى أن يجف. بعدها، أعيدي تنظيف بشرتك وشطفيها بالمياه الفاترة.

طبقي هذا الماسك مرة في الأسبوع.

ماسك القهوة التركية لتجديد البشرة

ماسك القهوة التركية لتجديد البشرة

اخلطي جيداً ملعقتين صغيرتين من القهوة التركية مع بياض بيضة واحدة، ثم ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، قومي بتقشير المزيج بهدوء واغسلي وجهك بالماء البارد.

واظبي على تطبيق هذا الماسك مرتين أسبوعياً.

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ماسك القهوة التركية لتبييض وتفتيح البشرة

امزجي كوباً من اللبن مع ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة، حركي المزيج جيداً وادهني به وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها اغسلي وجهك جيداً بالمياه الفاترة.

كرري هذه الماسك مرتين أسبوعياً.

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ماسك القهوة التركية لترطيب وتنعيم البشرة

ماسك القهوة التركية لترطيب وتنعيم البشرة

اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة وملعقة كبيرة من الكاكاو، ثم أضيفي إليهما الماء تدريجياً مع التحريك، الى أن تحصلي على مزيج متماسك. من ثم ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة، ومن بعدها شطفي وجهك جيداً بالماء الفاتر.

كرري تطبيق هذه الماسك مرتين أسبوعياً.

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ماسك القهوة التركية للقضاء على البثور وحب الشباب



اخلطي جيداً ملعقة كبيرة من القهوة وملعقة أخرى من العسل، من ثم ادهني وجهك بالمزيج بحركات دائرية بواسطة أطراف أصابعك. بعدها اتركي المزيج لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالمياه الفاترة.

طبقي هذه الماسك مرتين أسبوعياً.

ماسك القهوة التركية لتقشير البشرة

ماسك القهوة التركية لتقشير البشرة

اخلطي جيداً ملعقة كبيرة من كل من القهوة والشوفان واللبن، ثم ضعي الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها نظفي بشرتك بغسول ملائم وشطفيها بالمياه الباردة.

كرري هذه الماسك مرة أسبوعياً.

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ماسك القهوة التركية لبشرة مشرقة ومتوهجة

ماسك القهوة التركية لبشرة مشرقة

اخلطي ملعقتين كبيرتين من القهوة التركية المطحونة وملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو وأربع ملاعق كبيرة من الزبادي. وحين تحصلين على خليط متجانس شبيه بالكريما، طبقيه على بشرة وجهك مع الحرص على الابتعاد عن منطقة العينين. بعدها، اتركي الخليط على وجهك لمدة ربع ساعة، من ثم اغسلي بشرتك بالمياه الفاترة.



كرري تطبيق ذا الماسك ثلاث مرات أسبوعياً.

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