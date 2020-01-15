فيديو| هكذا نعى حسين الجسمي السلطان قابوس بن سعيد

نعى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سلطان عمان، الذي توفي قبل 4 أيام، وذلك على طريقته الخاصة.

وطرح الجسمي أغنية جديدة حزنا على السلطان قابوس، كشف عنها عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام”، وعلق قائلا ”رحمك الله قابوسنا.. الله يصبركم أهلنا وأحبابنا في عمان.. شعر: صالح البريكي.. ألحان: حسين الجسمي“.

واكتفى الجسمي، بأداء الأغنية على أنغام البيانو، الذي ظهر وهو يعزف عليه في منزله، وبدا متأثرا برحيل السلطان العماني.

وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني وفاة السلطان قابوس، بعد 50 عاما قضاها في الحكم، ليخلفه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بعد ساعات من وفاته.