طرق لتجديد ستائر منزلك بأقل التكاليف

تُعد الستائر من الديكورات المنزلية التي تُظهر جمال المنزل وتمنحه لمسة مختلفة، والتي لا يمكننا الإستغناء عنها ضمن الديكورات الأساسية في المنزل، حيث أنه يغير معالمه بشكل كبير، ولكنه قد يعتبر في أغلب الوقت مكلفًا، ونحتاج من الحين والآخر لتغيير وتجديد المنزل بحيث يبدو أكثر أناقة وجمالًا.

وإليك طرق لتجديد الستائر بأقل التكاليف، خلال السطور التالية.

ظهرت العديد من الأشكال المختلفة من الستائر الرقيقة التي تضفي جمالا على الديكور المنزلي الأنيق، لذلك لا بد من إلقاء الضوء على أهمية الستائر، وخاصة أشكال "المودرن" المناسبة للبيوت العصرية الآن.

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الستائر العصرية

الستائر العصرية تعتمد على الحلقات المعدنية البسيطة بدلا من الزخارف الكلاسيكية، يمكنك تغيير شكل الستائر المتوفرة لديكِ باستخدام شريط من الحلقات المعدنية والمكواة فهو سهل التركيب ولا تحتاجين إلى الخياطة على الإطلاق، فقط عليك تحديد أماكن الحلقات ولصقها بالمكواة.

الستائر المودرن

أصبحت الستائر المودرن، أكثر بساطة، حيث إنها خالية تماما من التعقيد وتستطيعين اختيارها بلون موحد أو منقوش، كما أنها تخلو من الطبقات المتعددة، فهي إما أن تتكون من طبقة واحدة "شيفون" منقسمة إلى نصفين أو قماش ثقيل بحيث يحجب الضوء ويعطي للمكان مظهرا مميزا.

الحبال المضيئة

باستخدام قطع من القماش اللامع والحبال المضيئة يمكنك تغيير شكل الستائر بالكامل، حيث تحتاجين إلى لونين على الأقل من القماش اللامع، لوضعهما حول عمود الستارة، فلا تحتاجين للحياكة، فقط عليك لف القماش بطريقة أنيقة لإضافة الحبال المضيئة في النهاية.