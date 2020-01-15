5 علاجات منزلية سريعة وسهلة لجفاف الشعر

هناك بعض العلاجات المنزلية البسيطة التي يمكن الاستعانة بها لضمان تنعيم الشعر الجاف وتسهيل التعامل معه بعيدا عن تعقيدات الأدوية والمستحضرات المختلفة.

فكثير من السيدات يواجهن معاناة حقيقية حين يتعلق الأمر بتصفيف شعرهن الذي يكون جافا وغير قابل للتحكم فيه، وهو الأمر الذي ينتج عنه كثير من المشكلات في مقدمتها قلة الثقة بالنفس خاصة عند حضور المرأة أو الفتاة أي من المناسبات العامة.

وتاليا قائمة بأبرز 5 علاجات منزلية يمكن الاستعانة بها للعناية بالشعر الجاف:

استخدام الزيوت بانتظام

إذ ينصح الخبراء بضرورة مداومة كل السيدات اللاتي يعانين من جفاف بخصل شعرهن على استخدام أي من زيوت الشعر المشهود لها بالفعالية مرتين على الأقل كل أسبوع وتركه عليها لما لا يقل عن ساعتين. وهي الطريقة التي لا تساعد فحسب على تنعيم الشعر، وإنما تعمل على تغذيته أيضا، وهو ما يساعد في الأخير على تعزيز درجة النعومة والحيوية وإنماء الشعر.

ماسك الأفوكادو

وهو الماسك الذي يمكن استخدامه بعد وضع الزيت على الشعر، ويتكون هذا الماسك من أفوكادو مهروس، معلقتين كبيرتين من العسل، معلقتين كبيرتين من مسحوق تريفالا وبيضتين مخفوقتين، حيث تمزج كل هذه المكونات بشكل جيد وتوضع على كافة أنحاء الشعر، ثم يوضع غطاء الاستحمام على الشعر لمدة لا تقل عن 45 دقيقة، ومن ثم يتم غسل الشعر باستخدام شامبو عشبي خفيف.

ماسك بتلات الورد

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فمن المعروف أن تلك البتلات تحظى بخواص فريدة من نوعها للشعر والبشرة على حد سواء، ويتكون هذا الماسك من نصف كوب من معجون بتلات الورد الطازج، بيضتين مخفوقتين، 4 ملاعق كبيرة من زيت اللوز، حيث تمزج كل هذه المكونات مع بعضها البعض وتوضع على الشعر والفروة وتترك ما لا يقل عن 45 دقيقة، ومن ثم يتم غسل الشعر في الأخير باستخدام شامبو خفيف.

شطف الشعر بشكل طبيعي

وهو ما يمكن أن يتم باستخدام مستحضر شطف قوامه 200 ملم من الماء المقطر أو ماء الينابيع مع إضافة معلقتين كبيرتين من العسل. كما يمكن غلي 10 من زهور القطيفة في لتر من الماء، ثم تركها منقوعة لمدة ساعة مع إضافة معلقة كبيرة من زيت الزيتون، وهي التركيبة التي يمكن استخدامها في شطف الشعر وغسله، وهو ما ينعم الشعر ويجعله أكثر قابلية للسيطرة.

خلاصة الزهور والفواكه

وهي الخلاصة التي تتكون من كوب معجون الورد والقطيفة، معجون 10 زهور كركديه، 10 أوراق كركديه، 5 من أوراق الغار، إصبع موز مهروس، 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، بيضة وملعقة كبيرة من السمن أو الزبدة المصفاة. حيث تُخلَط جيدا كل هذه المكونات وتوضع على الشعر، وتترك عليه لمدة ساعة مع الاستعانة بغطاء رأس ومن ثم تعريض الشعر للبخار؛ إذ يساعد ذلك على تغلغل المكونات بالجذور وتقويتها، ثم يستخدم الشامبو بعدها بساعة.

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