سارة نخلة تهاجم نانسي عجرم: "جوزها قاتل".. والمتابعون: "غيرة ستات"

عادت الفنانة وملكة جمال سوريا السابقة سارة نخلة، لمهاجمة الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، بسبب واقعة الشاب السوري المقتول في منزلها، وذلك عقب توجيه تهمة القتل العمد لزوج الفنانة اللبنانية، فادي الهاشم، اليوم.

ونشرت "نخلة" الخبر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مُعلقة: "يارب بس تكونوا مبسوطين دلوقتي ... من أول يوم قولت إن الولد الي اتقتل دا مش مقتول في الڤيلا أصلا ... الولد اتقتل برا الفيلا لأسباب ماتت معه، وياريت نعرفها، والفيديو التمثيلي دا إخراج وإنتاج القاتل، وتمثيل الولد الصحفي القريب للعيلة اللي اسمه إيلي، بسبب الشبه الكبير بينه وبين المغدور".

وتابعت: "أه أنا بدافع عن ابن سوريا المغدور المظلوم، وقولت كدا من أول يوم، والدنيا قامت ما قعدت بقولكو مش هو اللي في الفيديو أصلا ... زوج نانوسة مجرم قاتل، وهي عارفة كويس أوي، وكنت بكتبلها كومنتس على إنستجرام وتمسحها".

الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين، بين المؤيد لكلام الفنانة، وبين المتسائل عن سبب مهاجمتها لها.

فقال أحدهما: "إنتي صريحة"، وقال آخر: "دي غيرة ستات".

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سارة تهاجم نانسي للمرة الأولى

هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها نخلة نانسي، حيث كتبت من قبل: "عمري ما حبيتك دايما بقول إنها بتمثل البراءة ومصطنعة، وأول حد عنده شرف فضحك هو جورج وسوف وخليكي فاكرة أتكلم إيه عن تاريخك المشرف".

وتابعت: "16 رصاصة ليه بقا الولد اتقتل على أساس إنه في غرفة البنات إيه اللي جابه المطبخ بقا وهو غرقان في دمه. فين كاميرات غرفة البنات؟ فين كاميرات باقي الغرف اللي جوزك بيقول أنه ناسي الباسورد جوزك القاتل اللي سمعته سابقاه.. بتشيلي كومنتس بتاعتنا ليه من على الإنستجرام لما أنتي صاحبة حق".

سرقة منزل نانسي عجرم وتوجيه تهمة القتل العمد لزوجها

يذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم تعرض للسرقة، وقتل زوجها فادي الهاشم، السارق محمد الموسى، الذي اقتحم منزلهما في لبنان، فتم القبض على الزوج على خلفية الحادث فجر الأحد الماضي، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيله ومنعه من السفر للخارج حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.

وكشفت مصادر، أنّ قاضية التحقيقات في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، غادة عون، وجّهت تهمة القتل العمد، لطبيب الأسنان فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، بعد قتله الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلا الفنانة بجبل لبنان، حيث استندت في حكمها بناء على المواد "547 و229" من قانون العقوبات اللبناني.