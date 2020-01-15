"آدم وش الخير".. أول جول لـ شيكابالا بعد صيام 944 يوما عن التهديف

بصورة لتيشرت حمل اسم "آدم" عليها الرقم 10، مدون عليه شعار نادي الزمالك، احتفل لاعب القلعة البيضاء، محمود عبد الرازق شيكابالا، بمولوده الأول، الشهر الماضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث علق حينها قائلًا: "الحمد على تمام النعمة، واكتمال المنة، رزقت بـ(آدم) رحبوا بابن المنحنى الجنوبي الجديد، ابن التالتة يمين".

في إشارة منه لانتماء طفله الأول، لجماهير التالتة يمين.

واليوم وعقب مرور 20 يوما فقط على إنجابه الطفل الأول، عاد اللاعب للتهديف في أول مباراة به بعد إجازة طويلة عن الملاعب لتواجده بجانب زوجته.

وسجل شيكابالا أول أهداف النادي في الدقيقة 15 من عُمر المبُاراة في شباك الجونة، عقب صيام تهديفي وصل لـ 944 يومًا.

وعلى الفور بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي نادي الزمالك، لتداول صورة اللاعب، مُعلقين "أبو آدم"، و"آدم وش الخير على أبوه".

Advertisements

شيكابالا يرزق بمولوده الأول

وكان رزق محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك، رُزق بمولود جديد اسمه آدم، في ديسمبر 2019 ويعد هو أول مولود لقائد الفريق الأبيض.

زواج شيكابالا من امرأة كندية

وكان أقام شيكابالا عقد قرانه، على فتاة كندية، في أحد مساجد التجمع الخامس، بحضور الأهل والأصدقاء، ونجوم نادي الزمالك، ومندوبي وسائل الإعلام، في أغسطس 2017.

واحتفل "شيكابالا" بخطبته عليها في أحد الفنادق المطلة على نيل أسوان، في ديسمبر من العام 2017.

"آلام حادة وتدخل جراحي".. تعرف على مرض شيكابالا وطرق علاجه

شارك بصورته قبل المباراة بشهر.. "زين" وش السعد على رمضان صبحي