الأميرة تشارلوت تلهم "غوتشي" بأحدث مجموعاتها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم أنها لا تزال بعمر 4 سنوات إلا أن الأميرة الصغيرة تشارلوت أصبحت أيقونة للموضة في سن مبكرة، فعلى غرار والدتها كيت ميدلتون، دائما ما تلفت شارلوت الأنظار بظرافتها وإطلالاتها الأنيقة.

وتعد أناقة الأميرة الصغيرة أمرا لا جدال فيه؛ إذ لفتت انتباه علامة "غوتشي" واختارتها لتصبح مصدر إلهام أحدث مجموعاتها.

وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اختيرت الأميرة تشارلوت لتكون أيقونة أحدث مجموعة لـ"أليساندرو ميشيل" مبدع علامة "غوتشي" الإيطالية خلال مشاركته في أسبوع موضة ميلانو للأزياء الرجالية.

وعلى الرغم من أن المجموعة مخصصة للأزياء الرجالية، إلا أنها تضمنت عدة تصاميم من وحي إطلالات تشارلوت وخاصة ذلك المعطف الأخضر الأنيق الذي ارتدته خلال أحدث ظهور لها في احتفالات عيد الميلاد.

وبالإضافة إلى الفساتين التي تشبه المعاطف الصغيرة، تميزت المجموعة أيضا بتصاميم متنوعة لفساتين قصيرة مزينة بنقشات الورود ومفعمة بالألوان.

كما ظهرت الكثير من العارضات بجوارب مطبعة وملونة بينما ظهرت أخريات بجوارب بيضاء تقليدية تشبه تلك الشائعة للأطفال وأكملن إطلالاتهن بأحذية ماري جين على غرار الأميرة تشارلوت.

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وبالإضافة إلى الفساتين والمعاطف القصيرة، قدمت "غوتشي" إطلالات أخرى غير تقليدية تتسم بلمسة غرابة؛ إذ تم تنسيق فساتين صغيرة مع بنطلونات رجالية كلاسيكية.

وكانت الحقائب الصغيرة أساسية في المجموعة، وخاصة تلك التي تأتي على شكل صندوق وتزينها نقشات عديدة بألوان مختلفة.

وجنبا إلى جنب مع استلهام لمسة تشارلوت، كشف "أليساندرو" أن المجموعة تعكس أسلوبه الخاصة فيما يتعلق بإطلالاته كطفل، وتقديره لعالم الطفولة، وقال: "يتميز عالم الطفولة بعدة عناصر تجمع بين ما هو مفاجئ وشاعري وآسر، والأمر نفسه ينطبق على كل الأشياء الصغيرة التي يفعلها الأطفال".

وأضاف: "ذلك أمر يربط بيننا جميعا، فنحن لطالما خشينا من فقدان طفولتنا"، وبالإضافة إلى ذلك، أراد "أليساندرو" أن يكون مصدر الإلهام الرئيس للمجموعة ذلك لأن الطفولة تعبر عن ذلك الوقت الذي يصبح فيه الشخص حرا بعيدا عن أي معايير أو تحديدات، وأنه يعد ذلك الوقت وقتا يكون الشخص فيه على طبيعته.

ويجدر بالذكر أن هذه المجموعة توافق مرور 5 سنوات على تعاون "أليساندرو ميشيل" مع علامة غوتشي.