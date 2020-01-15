الامارات | على عكس الشائع.. طريقة سهلة لابتلاع الكبسولات الدوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن على عكس الشائع.. طريقة سهلة لابتلاع الكبسولات الدوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «أبوتيكن أومشاو» الألمانية أن هناك بعض الأدوية تتوافر على شكل أقراص، والبعض الآخر في صورة كبسولات مثل المستخلصات النباتية والمكملات الغذائية، إذ يمكن ابتلاع مثل هذه الكبسولات بشكل أسهل.

وأضافت أن كثيرين من المرضى يفضلون الكبسولات بسبب طعمها المحايد وسطحها الأملس مقارنة بالأقراص الداوئية، ويمكن ابتلاع الكبسولات الكبيرة من خلال إمالة الرأس للأمام، وليس للخلف كما هو شائع، ويتم تناول الكبسولة مع جرعة ماء، بحيث تسبح في الفم وتنزلق في الحلق بصورة أفضل.

وبدلاً من ذلك يمكن فتح الكبسولات وخلط محتوياتها في الماء أو الزبادي، غير أن هذه الطريقة قد تكون خطرة مع الكبسولات ذات طبقة مقاومة لحمض المعدة، وفي مثل هذه الحالات يجب الاستفسار من الصيدلاني قبل فتح الكبسولات.