بخلاف فقدان الوزن.. 5 فوائد يقدمها الشاي الأخضر لصحة بشرتِك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:

من المعروف أن الشاي الأخضر من المشروبات المنبهة التي تساعد على فقدان الوزن، لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، اللازمة لتعزيز معدل حرق الدهون بالجسم.

ولكن يحتوي هذا النوع من الشاي على عناصر غذائية أخرى، تمثل أيضًا أهمية كبيرة لصحة البشرة، خاصةً إذا قمنا بتعزز قيمته الغذائية، بإضافة صودا الخبز وعسل النحل.

"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، فوائد الشاي الأخضر على البشرة، وفقًا لموقع "Healthline".

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