"بتكره الجيم".. بدائل ذكية تغنيك عن الصالات الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يحاول الكثير من أصحاب السمنة خسارة وزنهم الزائد، واتباع عادات حياتية سليمة، بدءًا من الأكلات الصحية إلى ممارسة الرياضة، ولكن يجد البعض صعوبة في الذهاب إلى الجيم، إما بسبب ضيق الوقت، أو ارتفاع أسعار الصالات الرياضية، ولكن هناك بدائل عديدة وفعالة، يمكن من خلالها الوصول إلى نتيجة مرضية جدا.

-الحبل

متر ونص من البلاستيك يمكن أن يكون حل سحري لخسارة عشرات الكيلوجرامات من وزنك.

يوضح الشاب شريف محمد لـ"الخليج 365"، "خسرت 30 كيلو جرام من وزني بالأكل الصحي ونط الحبل فقط، وحاليًا أنا بعمل حاجة اسمها روب دانس يعني بنط الحبل مع الموسيقى، وده مختلف عن عن ال"روب شو" اللي معروف للناس في العالم".

وأطلق شريف، هاشتاج على الفيس بوك بعنوان "فتنس موديل الغلابة" لنشر ثقافة نط الحبل، مع المزيكا، للتخلص من الملل عند اللاعبين، كما بدأ يصور فيديوهات في أماكن سياحية مصرية، ويتطلع إلى السفر في مصر بالكامل، ويبحث حاليًا عن مكان مفتوح مناسب لتجميع الشباب لنط الحبل معا".

وتابع، "في فترة مقدرتش اشترك في جيم، والرياضة بقت غالية جدا، وبدأت أدور على بديل أرخص من المتاح حاليا، وفي نفس الوقت تنفع ناس كتير".

وبحسب موقع healthline، فإن نط الحبل لمدة 20 دقيقة يوميًا لمدة 5 أيام أسبوعيًا، يساعدكم على خسارة نصف كيلو جرام.

-المشي

Advertisements

يعد المشي من أبسط أنواع الرياضة، التي يمكن أن نمارسها يوميًا من خلال الاستغناء عن المواصلات والذهاب للمشاوير اليومية على الأقدام.

ويساعد المشي لمسافات طويلة، على زيادة حرق المزيد من السعرات الحرارية، وتقوية الجسم بشكل عام، بحسب ما أوضح موقع “livestrong".

-الرقص

يساعد الرقص على حرق السعرات الحرارية للجسم، وخسارة عشرات الكيلو جرامات من وزنك بسهولة، في حال رقصت ساعة واحدة أو أقل يوميًا، كما أوضح huffingtonpost.

-الكارديو

يساعد الكارديو على الحفاظ على صحة القلب، ويقلل من الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم، والسكر، ويعمل على حرق الدهون والسعرات ودهون الجسم بالكامل، بالإضافة إلى التقليل من التوتر.

-هولا هوب

لعبة مرتبطة بالطفولة، لكن يمكنها مساعدتنا على حرق مزيد من الدهون في الجسم، خاصة في منطقة الوركين والفخذين، وتقوي منطقة أسفل الضهر.