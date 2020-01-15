تطور خطير.. زوج نانسي عجرم فادي الهاشم قتل “محمد الموسى” عمدا وهذه العقوبة القاسية في انتظاره

في تطور خطير وغير متوقع بقضية فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الذي أطلق النار على شاب سوري ادعى أنه اقتحم منزل العائلة لغرض السرقة ما أدى إلى مقتله، وجهت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون اتهاما صريحا للهاشم بقتل محمد الموسى عمدا.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء إن القاضية اتخذت القرار سندا إلى المواد 547/229، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

ووفقا لقانون العقوبات اللبناني فإنه يعاقب بموجب المادة 547 والتى تتراوح عقوبتها ما بين 15 سنة إلى 20 سنة، ولكنها معطوفة على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطى أسباب تخفيفية حتى يعفى من العقاب إذا ثبت أن قتل دفاع عن النفس .

وكانت وسائل وسائل إعلام لبنانية قد نشرت مقطع فيديو قبل أيام، يوثق دخول الموسى إلى المنزل مسلحا، قبل أن يلحظه الهاشم، ويلحق به إلى إحدى غرف المنزل بمسدس كان بحوزته.

وبعد مقتل الشاب، وصلت قوة أمنية إلى المنزل الذي يقع في نيو سهيلة – كسروان (محافظة جبل لبنان)، وشرعت السلطات في التحقيق بملابسات الحادث.

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وقالت والدة القتيل محمد الموسى إن “اللقطات المأخوذة من قبل كاميرات المراقبة للحادث مفبركة، وهناك محاولات للتغطية على ما جرى”.

وأكدت أن ولدها، الذي غادر سوريا منذ 13 عاما للعمل في لبنان، “لم يكن بحاجة للمال كي يسرق وأيضا لم تكن لديه أي سوابق في لبنان أو غيرها”.

وأشارت والدة الموسى إلى أن ولدها قتل بإطلاق 16 رصاصة، لكن مقاطع الفيديو لم يظهر أثارا كثيرة للدماء، كما أن هذا العدد من الرصاصات يؤكد أن القاتل لم يكن يدافع عن نفسه بل كان ينوي القتل”.

وتضاربت الأنباء حول علاقة القتيل بالعائلة، حيث تفيد عائلة القتيل أنه كان يعمل لدى عائلة نانسي عجرم في الفيلا وأنه أتى للمطالبة بمستحقاته وليس بهدف السرقة.

وقال خال القتيل إن محمد الموسى كان يعمل لدى زوج المطربة، مشيرة إلى أنه ذهب إلى الفيلا ومعه “مسدس لعبة” للمطالبة “بمستحقاته المتأخرة”، وأضاف أن زوج نانسي “نشر فيديو الواقعة بعد تعديله وحذف بعض المشاهد التي تدينه”.