ذهب للشرطة وهو يصرخ ” سأكررها عدة مرات إن عاد إلى الحياة”.. كويتي ينحر صديقه بساطور لهذا السبب

شهدت منطقة “بر ميناء عبدالله” في الكويت، فجر اليوم، جريمة قتل بشعة، حيث أقدم مواطن- 28 سنه- بنحر بصديقه أثناء تواجدهم في المخيم ببر باستخدام ساطور.

هذا ،وتوجه المتهم عقب تنفيذه للجريمة نحو الرابعة فجرا إلى مخفر ميناء عبدالله وملابسه ملطخة بالدماء ومصطحبا معه أداة الجريمة « الساطور » وعليه دماء تعود للمجني عليه.

وقال مصدر أمني، إن القاتل وخلال تواجده في المخفر كان بحالة هستيرية ويردد سوف أكررها عدة مرات إن عاد إلى الحياة .

ونوه المصدر إلى أن المتهم كان على الأرجح بحالة تعاطي وجار الوقوف على أسباب الجريمة .

يشار إلى أنه فور الإبلاغ عن الجريمة توجهت الدوريات الامنية ورجال المباحث والأدلة الجنائية إلى المخيم والذي أدلهم عليها الجاني حيث شوهدت الجثة في بركة من الدماء حيث نقلت إلى الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات .