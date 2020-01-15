منها النوم.. طرق تخفيف الوزن قبل الربيع

غالبا ما يخرج البعض من الشتاء، بأوزان زائدة، نتيجة لكثرة تناول الأطعمة، فضلا عن قلة الحركة والالتزام بالمنزل نتيجة لبرودة الطقس، إلا أن عملية المحافظة على الوزن تبدأ من فصل الشتاء من خلال نوعية الأطعمة والحركة التي نقوم بها في هذا الفصل، بحسب مانشره موقع "فوربس".

3 طرق يمكن اتباعها لإنقاص الوزن في الشتاء وهي:

التركيز على الدهون الطبيعية

يحتاج الجسم للدهون لحرق الطاقة ومنح الشعور بالدفء، لذلك ينصح بتوفير الدهون الطبيعية كتلك الموجودة في اللوز والزيتون والسلمون، التي لا تسبب زيادة في الوزن وتحسن المزاج العام للشخص.

الفاكهة بدلا من الحلويات

ينصح بتناول الفاكهة كبديل للحلويات في حال أردنا شيئا حلو المذاق.

النوم كوسيلة للمحافظة على الطاقة

يتميز النهار في فصل الشتاء بقصره وبرودته، لذلك تكون الحاجة للنوم أكثر، وهذا جيد لأن ذلك يؤدي إلى المحافظة على الطاقة في الجسم، كما يجب عدم تناول الأطعمة الدسمة قبل النوم بأربع ساعات على الأقل.

5 عوامل تزيد الوزن خلال فصل الشتاء

قلة الحركة

تعتبر قلة الحركة سببا رئيسيا لزيادة الوزن في الشتاء، حيث يدفع الطقس البارد في هذا الفصل الكثيرين لقلة الحركة والجلوس في المنزل، ما يؤدي لحرق قليل للسعرات الحرارية.

Advertisements

وأثبتت العديد من الدراسات بأن الكثيرين يزيد وزنهم في هذا الفصل من كيلو جرام واحد إلى كيلو جرامين، مقارنة بباقي فصول السنة.

قلة المياه

حيث يؤدي جفاف الجسم إلى تنشيط بعض الخلايا الخاصة بالجوع والعطش في الدماغ، مما يدفعنا إلى تناول كميات أكبر من الطعام.

الأجواء الباردة

تتسبب بانخفاض حرارة الجسم الذي يدفعنا لتعويض هذه الخسارة بتناول أطعمة كالنشويات والشوكولا والحلويات بأنواعها.

عدم التعرض للشمس

حيث يصاب الجسم بنوع من الكآبة، ليتجه الكثيرون لتعويض ذلك بعدد من الأطعمة المليئة بالنشويات للشعور بالسعادة.

كآبة الشتاء

أكدت الدراسات وجود علاقة بين انخفاض هرمون "السيروتونين" المعروف بتحكمه بالمزاج والاكتئاب، وبين زيادة الشهية على الأكل خلال فصل الشتاء.

ويمكن التغلب على ذلك عن طريق تناول الأسماك الغنية بالدهون والأوميجا 3، وهو بدوره يعمل على تحسين المزاج.