تعرف علي أصول وقواعد اتيكيت العريس عند التقدم للخطبه

انه اليوم الذى انتظرته طويلا . . يوم التقدم للخطبه و نظرا لاهميه هذا اليوم و ما يحيطه من احساس بالقلق فغالبا ما تدور داخل عقلك كعريس اسئله من نوع ماذا افعل في اول زيارة للعروس ؟ ماذا ارتدى ؟ ما الهديه التى يجب ان يقدمها ؟

هنا سنجيب عن كل تلك الاسئله حتى نتجاوز ذلك الضغط العصبى الذى غالبا ما يقع فيه كل عريس

اتيكيت العريس عند التقدم للخطبه

قبل الذهاب لمنزل العروسه

فى البدايه لا تذهب وحدك بل من الضروري مرافقة أحد من الأهل اصحاب الدرجه الاولى فى القرابه كالأب او العم او الخال او الأخ الاكبر و تجنب وجود الأصدقاء لتضفى على اليوم نوع من الجديه فهذا ليس يوم الاصدقاء

يجب ان يقوم والد العريس او اخيه الاكبر باجراء مكالمة تليفونية الى والد العروس يطلب فيها تحديد موعد للزيارة للتعارف.

والد العروسة هو من يحدد اليوم والساعة التى يرغب فى استضافتهم فيها و يجب ان يتم اخبار والد العروسه بعدد الافراد الذين سوف يحضرون حتى يتسنى له الاستعداد لاستقبالهم و حتى لا يفاجأ بعدد غير متوقع مما قد يسبب له الاحراج ويفضل بالطبع ان تقتصر الزيارة الاولى على الوالد والوالدة واحد الاخوات بالاضافة الى العريس طبعا المهم ان لا يكون العدد كبيرا فهو ليس يوم للحفل انه يوم للتعارف.

اختيار الهديه المناسبه

انه اول يوم فيجب اصطحاب هديه معك و يفضل ان تكون بسيطة وغير مبالغ فيها و يكون اختيار الهديه ما بين الشيكولاته , التورته , الجاتوه , بوكيه ورد و فى حاله تقديم ورد فمن الافضل ان يكون ورد طبيعى و ليس صناعى

ملابس العريس

ابتعد عن الكاجوال يجب ان تكون الملابس كلاسيك و لا مانع من ارتداء بدله و يفضل ان لا تكون بدله سوداء انه يوم للتعارف و ليس يوم للزفاف

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دخول منزل العروسه

يتقدم والد العريس او اخيه الكبير بالدخول اولا ثم يليه الوالدة ثم اخت العريس او اى سيده اخرى معهم ويكون العريس هو اخر الداخلين الى المنزل .

يقوم والد العريس بتعريف نفسه و من معه و ايضا سيكون هو اول من يفتح الكلام فى موضوع الخطبه.

بالنسبه للعريس يجب ان تتحلى بالثقة في نفسك في أول لقاء يجب أن تشعر بذلك و يجب ان تنقل ذلك الشعور لمن حولك انت لست فى امتحان انك فى جلسه تعارف

لذلك يجب ان تكون طبيعيا فانت امام عائلتك الجديده و من حقهم ان يتعرفوا عليك بصوره طبيعيه بدون تجميل.

لاداعى للمجاملات المزيفة اثناء الحديث ولاداعى للسؤال او التحدث فى الخطوبات السابقة سواء لك او للعروسه.

اذا تم فتح حديث فى الاشياء العامة فلاداعى للجدال و فتح مواضيع كثيرة قد تؤدى الى احتداد المناقشه.

لاتجعل عيناك تحوم حول الموجودين داخل المكان وخاصة ان وجد بة فتيات كثيره فهذا سوف يعطى انطباع للعروس انك لا تبالى بوجودها و كذلك لا تجعل عيناك تنظر للاسفل طول الوقت - كما قلنا كن طبيعيا.



الانطباعات الاولى تدوم فلا تبدأ بالكذب او الوعود فى الهواء او حتى محاوله تجميل الواقع فقط ابدأ بالإيجابيات ولا تضخم الاشياء المتعلقة بالماديات بطريقه تنفر من امامك كن صريحا و اعرض الصورة واضحة ومناسبة للجميع.

كن بشوشا فانك تتقدم لخطبه فتاه احرص على ألا تفارق الابتسامة وجهك واذا تم دعوتك على العشاء فيجب اتباع قواعد اتيكيت المائده بالنسبه للضيوف وايضا تابع اتيكيت تناول الطعام

في حالة عدم شعورك بالميل في إتمام الزيجة لا تصرح بذلك لأهل العروس مباشره حتى لا تعطى لهم انطباع سلبى عنهم او عن الفتاه فقط حدثهم فى مكالمه هاتفيه ( تقوم بها انت او والدك ) تشرح لهم بشكل مبسط عدم رغبتك فى اتمام الموضوع مثل "أنا آسف .. هناك ظروف تمنعني من إتمام هذه الزيجة". و لا داعى طبعا لذكر سلبيات تخصهم او تخص الفتاه مثل ( ليست جميله - لا يعجبنى كذا )

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