بـ"شعر أخضر وأزرق ورمادي".. "ويزو" تفاجيء متابعيها

فاجئت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ "ويزو"، متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بظهورها بـ"نيو لوك" جديد و"غير تقليدي".

وظهرت "ويزو"، بشعر ملون يجمع بين الأخضر والأزرق والرمادي، واضعة "باندا" سوداء منقوشة على رأسها، خلال ارتدائها أزياء شتوية فاتحة اللون، مكتفية بوضع "إيموشن" قلب على صورتها.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 19 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "التغيير حلو برده"، و"جميلة جدا.. حلوة الألوان عليكي"، و"قمر 14 بجد"، و"إيه الدخول المفاجيء ده"، و"التغيير حلو برده".

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وحرصت العديد من الفنانات على التعليق، والإعراب عن إعجابهن بـ"اللوك الجديد"، على رأسهن عبير صبري ومي سليم.

يشار إلى أنه منذ 3 أشهر، شاركت الفنانة الفنانة دينا محسن، متابعيها بصورة بوجه نحيف للغاية، ورجح البعض إنها خضعت لريجيم قاس للظهور بهذا اللوك النحيف.