بـ"سهرة نسائية".. بوسي شلبي ترد على شائعة تدهور صحة رجاء الجداوي

"بنحب رجاء الجداوي"، بهذا التعليق نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو يجمعها بعدد من الفنانات خلال زيارتهن للفنانة رجاء الجداوي.

وجمعت السهرة النسائية، عددا من الفنانات منهن الفنانة بوسي، ورانيا فريد شوقي، وإيمي سمير غانم، وشيماء سيف، وريهام عبدالغفور، وأميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي.

وقالت بوسي شلبي، في الفيديو: "إحنا بنكيد العزال اللي بيقولوا أن رجاء فيها حاجة، أهو احنا كلنا معاها"، وذلك ردا على شائعات انتشرت في الفترة الأخيرة عن تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.

ووجهت "الجداوي"، رسالتها إلى المتابعين قائلة: "الحياة حلوة أوي بحب الناس والكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة تخليكم تأثروا في الناس كلها فخلوا كلماتكم حلوة".