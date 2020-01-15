النساء أكثر عرضة للإصابة.. أسباب إثارة القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي عبارة عن اضطراب يؤثر على الأمعاء الغليظة، ومن ضمن أعراضه التشتج وآلام البطن والانتفاخ والغازات والإمساك، وعادة ما تصاب النساء أكثر من الرجال بالقولون العصبي، ومن أهم العوامل التي تثير نوبات القولون العصبي كما ذكرها ذكرها موقع "health line".
الكافيين
استهلاك الكثير من الكافيين، سواء عن طريق القهوة أو المشروبات الغازية والرياضية.
الاكتئاب المزمن
تعتبر من أسباب الإصابة بنوبات القولون العصبي الشعور بالاكتئاب المزمن.
السكريات
الأطعمة الغنية بالسكر، مثل الحلوى والكعك.
البصل
يسبب الإكثار من أكل البصل زيادة متلازمة القولون العصبي.
قلة الحركة
كثرة الجلوس وقلة المشي والحركة من أكثر الأسباب التي تثير القولون العصبي.
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