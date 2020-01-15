فيديو.. عارضة أزياء سعودية ترقص بملابس جريئة على أغنية ماكرينا

مودل روز، والمعروفة أيضا بـ "باربي الخليج" أو "باريس هيلتون العرب"، هي عارضة أزياء سعودية، ولدت في المملكة من المدينة المنورة، اسمها الحقيقي هو روزانا، حظت بشهرة كبيرة خاصة عندما سافرت من السعودية إلى أمريكا، إلا أنها كل حين تخرج بفيديو مثير للجدل.

بملابسة جريئة شفافة، كشفت عن بطها وبنطلون بنفسجي، وشعر كيرلي أشقر، سجلت مودل روز فيديو جديد لها وهي ترقص على أغنية "ماكرينا"، وتؤدي حركاتها الشهيرة أمام الكاميرا، وهو ما أثار انتقادات واسعة.

جاء انتقاد روزانا لأنها مخالفة للعادات والتقاليد السعودية السائدة في البلاد، وقد انتشر الفيديو الذي بثته عبر سناب شات، فيس بوك، وتويتر، وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.

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وكان من بين التعليقات التي انتقدت مودل روز، "إن مودل هذه محنة داعية الله ألا تبتلى بها"، وقال آخر في تعليقه على الفيديو، "وين أهل السعودية عنها؟".

يذكر أن مودل روز، تعمل في مجال الموضة والأزياء اشتهرت بعد انتقالها إلى أمريكا لتكمل تعليمها وتواصل شهرتها هناك، تعمل مع أكبر الماركات العالمية لتكون أول سعودية وخليجية وعربية في هذا المجال، وتم اختيارها لتكون أول شخصية عربية من حيث قوة الجمهور والأداء وجمال إطلالتها.