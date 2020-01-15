"مش عارفة ماله".. زوجة العسيلي تعلق على صورته في شهر العسل

شاركت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، متابعيها، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء قضائها شهر العسل برفقة زوجها الفنان محمود العسيلي في جزر المالديف.

ونشرت "أمنية" الصورة التي جمعتها بزوجها في حمام السباحة، وهو مغمض العينين محمر الوجه، وعلقت عليها قائلًا: "مش عارفة ماله".

وتلقت خبيرة التجميل عدد من تعليقات متابعيها: "أنتي اللي يتقال فيها الحياة حلوة ويا أم روح حلوة" و"معهوش واسطة"، و"كيوت أوي".

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وكان العسيلي شارك متابعيه، أمس، بصور له من شهر العسل عبر على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، ، دون ظهور زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم.

وظهر "العسيلي" بـ"مايوه"، في 4 صور، خلال وجوده في البحر و"حمام السباحة"، بجزر المالديف، معلقا: "وأنا مش واخد بالي".

وقبلها أيضًا شارك الفنان محمود العسيلي متابعيه، بـ4 مقاطع فيديو، من شهر العسل مع زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي على إنستجرام.

وتضمن مقاطع الفيديو التي نشرها "العسيلي"، الطائرة التي ركب على متنها، بالإضافة إلى مناظر طبيعية وبحر، دون ظهور وجهه أو زوجته، مرفقا تعليقا بأنه موجود في جزر المالديف.

يذكر أن حفل زفاف العسيلي على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم أقيم يوم الجمعة الماضية 10 يناير، واختار الثنائي جزر المالديف لإقامة شهر العسل.