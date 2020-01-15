دائما ما تشغل ميجان ماركل الآخرين بإطلالتها الرشيقة، فدائما ما تحرص دوقة ساسكيس، على الحصول على جسم مثالي ورشيق، دون الحاجة إلى إضاعة ساعات طويلة في صالة الرياضة.
وحسب الموقع الصحي "Everyday Health" فإن زوجة الأمير هاري، تحرص على تناول طبق سلطة مكون من البروتين كحبوب الكينوا، على أن تضيف إليها شرائح البصل والثوم وبعض الخضروات الطازجة مثل الفلفل الحلو الأحمر، مع الأعشاب والتوابل الطبيعية الطازجة.
كما أنه حسب الموقع فإن دوقة ساسكيس في أحيان أخرى، تتناول السمك المشوي مع الفلفل الطازج والبصل وخبز التورتيلا المحمص، مع إضافة عصير الليمون.
وأشار إلى أن ماركل تتناول وجبة خفيفة خلال اليوم، مثل التفاح بزبدة اللوز، أو البطيخ، مع عصير خضروات مكون من التفاح والسبانخ والليمون والزنجبيل، وربما في أوقات أخرى، تتناول الحمص والجزر صغير الحجم.
أما عن وجبة العشاء، فتحرص دوقة ساسكيس، على أن تكون مكونة من قطعة من الدجاج المشوي أو السمك، وأحيانًا تفضل تناول طبق صغير من المكرونة بالجبن والكوسة المطهية.
كانت هذه تفاصيل خبر منها المكرونة والسمك.. أطعمة تتناولها ميجان ماركل للحفاظ على رشاقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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