إكسسوارات جينيفر لوبيز "لغز مُحيّر" وأقراط بيونسيه الأعلى سعرًا

على الرغم من أناقة النجمات المفرطة في حفل الـ "غولدن غلوب" بدورته السابعة والسبعين في فندق بيفرلي هيلتون، إلا أن أقراط بيونسيه كانت الأكثر حديثا وتصدرا لعناوين الصحف؛ إذ اختارت النجمة الظهور بأقراط ألماسية من "لوران شوارتز" تزن 255 قيراطا ويبلغ ثمنها 8 ملايين دولار أميركي.

ولم تكن النجمة بيونسيه الوحيدة التي اختارت الألماس كإكسسوارٍ لها؛ إذ اختارت النجمة بريانكا شوبرا الظهور بعقد ألماسي يزن 65 قيراطا ويبلغ ثمنه مليون دولارٍ أميركي، فيما لم يعرف سعر الخاتم والأقراط اللذين كانا من الألماس أيضا.

وفي السياق ذاته اختارت النجمة سينثيا أريفو، أن تكمل إطلالتها بعقد من طراز "بولغاري"، يتكون من السفير والألماس والياقوت، فيما يزن 56.5 قيراط ويبلغ ثمنه وحده 3 ملايين دولار أميركي، عدا الخواتم التي كانت من الألماس أيضا وبلغت قيمتها بحسب التقديرات 2 مليون دولار أمريكي.

أما العقد الذي ارتدته النجمة جينيفر لوبيز من دار "هاري ونستون"، فاحتل صدارة المجوهرات الأكثر حديثا؛ إذ وصف بالجمال والاتقان، ولكن مواقع التواصل ووسائل الإعلام عجزت عن معرفة ثمنه؛ لأن الدار رفضت إعطاء بيانٍ عن الموضوع.

وظهرت النجمة بعقد متوهج يزن أكثر من 76 قيراطا من الألماس ويتألف من الألماس والزمرد، بالإضافة إلى الخواتم والحلي التي نسقتها النجمة لتكمل إطلالتها الباهظة جدا، ولكن على الرغم من ذلك لم يتمكن فستانها أن يحصل على إعجاب الجمهور الذي وصف شكلها بهدية الكريسماس الملفوفة؛ إذ اختارت فستانا من توقيع "فالنتينو" باللونين الأخضر والذهبي بأرضية بيضاء منفوشة.

فيما أطلت النجمة جينيفر أنستون بفستان كلاسيكي أسود من طراز "ديور"، وأكملت إطلالتها من دار كارتييه بعقد بطابع الخمسينيات من القرن الماضي وبخواتم من زمن العشرينيات.

واستطاعت تشارليز ثيرون أن تخطف الأنظار، باختيارها ارتداء عقد من الألماس والسفير من طراز "تيفاني أند كو"، بلغ سعره 885 ألف دولار.

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ولم تكن النجمة هيلين ميرين البالغة من العمر 74، أقل اهتماما بإطلالتها؛ إذ ارتدت النجمة عقدا ماسيا من دار "هاري ونستون" بلغت قيمته 4 ملايين دولار ويزن 73.55 قيراط.

هذا ويذكر أن النجمة البريطانية سينثيا أريفو، استطاعت أن تحصد لقب الإطلالة الأغلى ثمنا؛ إذ ارتدت فستانا أسود من تصميم فريق "ثوم براون"، الذي استغرق صنعه 800 ساعة.

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