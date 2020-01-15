من البلكونة للشلال.. نهايات مأساوية بسبب "السيلفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت لمياء يسري:

توفر المغامرات الخطيرة متعة للكثير من الشباب، ومع انتشار الهواتف والصور الشخصية، أصبح "السيلفي" موضة واسعة الانتشار حول عالم، خاصة مع ظهور أول هاتف بكاميرا أمامية في 2010، بحسب ما أوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وبحسب دراسة عام 2018 نشرت في مجلة طب الأسرة والرعاية الأولية أن حوالي 259 شخصًا في جميع أنحاء العالم قد لقوا حتفهم أثناء تناولهم صور سيلفي من 2011 إلى 2017.

-منحدر صخري

لقيت عارضة الأزياء البريطانية الشابة، مادلين ديفيس، مصرعها 13 يناير الماضي، أثناء محاولة التقاط صورة سيلفي لها في إستراليا، وعثر رجال الإنقاذ على جثتها بعد 4 ساعات من السقوط.

وبحسب ما أوضحته الأم لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مادالين ديفيس، 21 عامًا، كانت تشاهد شروق الشمس في دايموند باي، بشرق سيدني، وسقطت من منحدر صخري يبلغ طوله 30 مترًا (100 قدم)، بعد محاولة التقاط صورة سلفي.

-من أعلى الشلال

نوفمبر الماضي، توفي سائح فرنسي بعد أن انزلق وسقط من شلال في كو ساموي في تايلاند، وهو نفس المكان الذي لقي فيه سائح إسباني مصرعه يوليو 2019.

وأوضح موقع "cbsnews" أن "الأمر استغرق عدة ساعات للوصول إلى الجثة لأن الموقع كان زلقًا وشديد الانحدار".

وبحسب رواية أحد الأصدقاء، فإن السائح كان يحاول التقاط صورة شخصية "سلفي" قبل أن ينزلق ويسقط من المكان.

-عروس هندي

غرقت عروس وأخواتها في أحد السدود في الهند، أكتوبر العام الماضي 2019، بعد أن سقطوا في الماء أثناء محاولتهم التقاط صورة سلفي، ووقع الحادث في سد بامبار في الولاية الجنوبية، بحسب ما أوضحته مسؤول كبير في الشرطة من مقاطعة كريشناجيري لشبكة "سي إن إن".

Advertisements

وتوفيت العروس الجديدة نفيثا البالغة من العمر 20 عامًا إلى جانب أفراد الأسرة شقيقتها الثلاث "سنيها"، البالغة من العمر 22 عامًا و"كنيجا"، البالغة من العمر 20 عامًا و"سانتوش" البالغة من العمر 14 عامًا، والتي كانت أول من تسلل إلى الماء، وفقًا للشرطة المحلية في ولاية تاميل نادو.

ونجا زوجها، جي بيرومالسامي، 25 عامًا، وتمكّن من إنقاذ شقيقته يوفاراني بيرومالسامي البالغة من العمر 15 عامًا.

وتحتل الهند المرتبة الأولى عالميًا من حيث عدد الوفيات بسبب الصورة السلفي، تليها روسيا والولايات المتحدة وباكستان، ويأتي معظم الضحايا -حوالي 72 ٪ -من الرجال وتحت الثلاثين من العمر.

-سلفي البلكونة

في نوفمبر 2016 فوجيء المارة في شارع محمد علي بمحافظة بورسعيد، بسماع صوت صراخ وارتطام على الأرض.

حيث سقطت فتاتان تبلغان من العمر 15 عاماً من الطابق الرابع بسبب صورة "سيلفي"، ما أدى لإصابتهما بإصابات خطيرة استدعت نقلهما إلى المستشفى.

وأكد الأطباء خطورة حالتهما، ولذلك تم نقل إحداهما لمستشفى النزهة الدولي في القاهرة والأخرى لمستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة.

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن أن الفتاتين الأولى تدعى روان السيد حسن، والثانية تدعى سارة لطيف، كانتا تحاولان التقاط صورة "سيلفي" من شرفة شقة إحداهما الكائنة بالطابق الرابع ببرج التوحيد بشارع محمد علي، فاختل توازنهما وسقطتا على الأرض.

-سلفي النيل

غرق شاب مصري وخطيبته في نهر النيل، بعد محاولة التقاط صورة سلفي عند كوبري الجامعة، في أكتوبر الماضي.

حيث جلس الاثنان على سور الكوبري، من أجل التقاط صورة، ولكن توازنهما اختل، وسقطا في مياه النيل.

وبدأت لإنشات وقوارب الإنقاذ النهري في عملية البحث، ولم تمضِ 5 ساعات من عمليات البحث حتى تمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة الفتاة وجارٍ عملية البحث عن الشاب.