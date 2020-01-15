إطلالات النجمات: درة تخطف الأنظار في عيد ميلادها.. وسيرين عبدالنور بـ"لوك" ملكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تحرص النجمات ومشاهير العالم على الظهور بإطلالات أنيقة وساحرة تخطف الأنظار، ولا يمر يوم إلا وتطالعنا بعض النجمات بإطلالات أنيقة ومميزة، تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذاك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:

-درة متألقة في عيد ميلادها:

احتفلت الفنانة درة بعيد ميلادها الـ40، وسط حضور مجموعة من أصدقائها، إذ ظهرت بإطلالة جذابة وأنيقة،

ارتدت درة فستاناً قصيرًا، بقصة " off shoulder"، من خامة الباييت، باللون الميتاليك الممزوج بالذهبي اللامع، مزينًا بكشاكش عند منطقة الصدر.

واختارت تصفيفه الشعر المنسدل مع تمويجه خفيفة من الأسفل، وزينت شعرها بقوس باللون الفضي، واعتمدت ماكياجًا بالألوان الترابية الناعمة.

-سيرين عبدالنور بجمبسوت:

ظهرت سيرين عبدالنور بجمبسوت باللون الفضي اللامع، بأكمام طويلة مزينة بالشراشيب المنسدلة، وفتحة صدر على شكل حرف "V"، ومزينًا بالكامل بالترتر والأحجار البراقة.

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واعتمدت تصفيفه الشعر الانسيابي المنسدل للخلف، مع ماكياجًا بدرجات الكاشمير ورسمة عيون سموكى بالألوان الترابية.

ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية مكونة من عقد وأقراط ناعمة، واختارت حذاء مفتوح باللون الميتاليك.

-نجوى كرم بلوك شبابي:

ارتدت نجوى فستانًا قصيرًا باللون الأسود، من المخمل، بقصة ناعمة، وفتحة رقبة عالية، ونسقت مع الإطلالة عقد متعدد الطبقات.

واختارت تصفيفه الشعر المنسدل على الجانبين مع غرة جعلتها تبدو بمظهر شبابي وحيوي، مع ماكياجًا قويًا، إذ ركزت على رسمة العيون الترابية، مع أحمر شفاه باللون الروز.

-بشري بلوك ناعم:

اختارت بشري فستانًا ناعمًا من الجلد، بقصة "V neck"، بأكمام طويلة مزينة بكشاكش، ونسقت مع الإطلالة بوت طويل باللون الأسود مرصعًا باللون الفضي، مع عقد متعدد الطبقات باللون الأخضر.

واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل على الجانبين مع ماكياجًا حيويًا بدرجات الألوان الترابية للامعه.