"بركان وتهديد بالقتل بسبب تورتة".. أغرب ما حدث في حفلات الزفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يتعرض الكثير من المقبلين على الزواج إلى مواقف غريبة، وربما كوارث بشكل مفاجيء، قد لا يستطيعون التعامل معها.

وتنوعت هذه المواقف من الكوارث البيئية إلى المشاكل العائلية، يستعرض لكم "الخليج 365"، أغرب مواقف حدثت في حفلات الزفاف.

-بركان ثائر

استكمل زوجان في الفلبين حفل زفافهما يوم الأحد الماضي، بالرغم من ثوران أحد البراكين من خلفهما، كما أوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وثار البركان على بعد 16 كم، والتقط المصور صورًا للعروسين ويظهر من ورئهما دخان البركان.

وقبل الزفاف تم تحذير الزوجين من ثوران بركان تال القريب، ولكنهم قرروا استكمال الحفل.

تسبب ثوران بركان تال ، الذي يقع على بعد حوالي 45 ميلاً إلى الجنوب من العاصمة الفلبينية مانيلا ، في إجلاء جماعي لـ8000 شخص من المنطقة.

-إعصار

Advertisements

أتت عائلة عروس من ميامي الأمريكية إلى بروكلين، في الوقت الذي حذرت فيه الحكومة من إعصار قادم من مدينة نيويورك.

وتجاهلت العروس التحذيرات وتحركت للسفر بالفعل، ولكنهم اضطرا إلى تغيير معاد الزفاف ليلة واحدة.

-تهديد بالقتل

يحكي أحد الرجال أنه تعرض للتهديد من قبل والد العروس بسبب ثمن الكعكة، بحسب ما أوضح موقع "cosmopolitan".

العروسان دفعا ثمن كافة التجهيزات عبر الانترنت، ولكن تبقت الكعكة، التي لم يتم تجهيزيها بسبب عدم دفع ثمنها وكان من المفترض أن تدفعها العروس.

وقبل الزفاف بساعات بدأ الأب يصرخ ويهدد العريس بالقتل بسبب الكعكة وتجهيزها، وانتهى الأمر بطلب الشرطة.

-لون أخضر وانذار حريق

تحكي عروس لموقع "brides"، أن وقت التجهيزات الخاصة بالفرح، قررت أن تغير لون شعرها، ولكنها لم تنتبه إلى اللون الذي وضتعه على شعرها، وتفاجئت بتحوله شعرها إلى اللون الأخضر.

وتفاجئت عروس أخرى بخروج المعازيم خارج المكان بسرعة، وذلك بعد إطلاق إنذار حريق، لكن المشكلة انتهت بسلام.