المعطف الطويل أناقة على طريقة النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2020 04:42 مساءً - في فصل الشتاء يصبح المعطف القطعة الأهم في خزائننا، ولهذا فإنّ دور الأزياء العالمية تكون حريصة في كل موسم على تقديم أجمل موديلات المعاطف التي تتنوع من ناحية قصاتها وألوانها والمواد المصنوعة منها، وفي شتاء 2020 لاحظنا أنّ المعطف الطويل كان من الأبرز والأكثر رواجًا، وهذا النوع من المعاطف يوحي بالكثير من الأناقة والعصرية في آنٍ واحد، وقد رصدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات، وقد اعتمدنه في مختلف المشاوير الشتوية، وإليكِ منهنّ بعض الأفكار لتنسيقه واعتماده.

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نسرين طافش في معطف طويل باللون العسلي:

معطف طويل باللون البني اختارته نسرين طافش



لوك شتوي نسقته نسرين طافش، وقد اختارت فيه فستان ميدي من الصوف المحاك باللون الأبيض قصته ضيقة وياقته عالية، وقد نسقت من فوقه معطفًا طويلًا باللون البني العسلي، وأكملت الاطلالة بحذاء من الجلد كعبه منخفض، وقبعة بيريه ذات نمط فرنسي.



تنسيق كاجوال في المعطف البيج الطويل اعتمدته بثينة الرئيسي:

لوك كاجوال نسقته بثينة الرئيسي في المعطف البيج



شاهدنا بثينة الرئيسي في باريس وقد نسقت لوك كاجوال في البنطلون الجلد الأسود الذي اختارته بقصة ضيقة، ونسقت معه سويتر واسعة باللون البيج، ومعطف طويل شتوي بلون الكاميل، وقد أكملت الاطلالة بحذاء رياضي أبيض وحقيبة خصر عصرية من البلاستيك الشفاف باللون الأخضر.

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ريم سعيدي تختار المعطف الأبيض خلال فترة الحمل:

ريم سعيدي نسقت معطف طويل باللون الأبيض





ريم سعيدي نسقت لوك شتويًّا أنيقًا وشبابيًّا، خلال فترة الحمل، وقد اختارت فيه تنورة بليسيه من الجلد الأسود مع سويتر ناعمة، ومن فوقهما اعتمدت معطفًا طويلًا باللون الأبيض بتصميم كلاسيكي أنيق، وأكلمت اللوك بحذاء من الجلد وحقيبة كتف، وقبعة مميزة باللون الأحمر العنابي.





سلمى أبو ضيف في لوك عصري في المعطف الأسود

لوك عصري نسقته سلمى أبو ضيف في المعطف الأسود الطويل





ارتدت سلمى أبو ضيف المعطف الأسود الطويل ذا التصميم الكلاسيكي بأسلوب عصري وشبابي، حيث اختارت معه بنطلونًا بقصة أرجل واسعة، وصندلًا بكعب عالٍ بتصميم مميز من الشبك، وشنطة يد أنيقة من الجلد باللون الزهري، وزينت الاطلالة بعقد باللون الذهبي.



أفكار مميزة ومبتكرة لاعتماد المعطف الطويل بتصميماته وألوانه المختلفة بأسلوب النجمات العربيات، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تناسبكِ.

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