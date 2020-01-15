حسب النجمات... الأصفر لون الموسم على فساتين السهرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2020 04:42 مساءً - شاهدنا الأصفر على مختلف تصاميم الأزياء الرسمية منها والكاجوال على حد سواء في هذا الموسم، وبعض النساء عشقن هذا اللون ودرجاته المتنوعة، وبعضهن الآخر خشين منه، على اعتبار أنه لون جريء وصاخب، لكن وكما يبدو، فإن النجمات العربيات من المعجبات بالأصفر ولاسيما على الإطلالات الرسمية وفي فساتين السهرة، حيث أنهن اعتمدن هذا اللون في الكثير من المناسبات مؤخراً، وآخرهن كانت سيرين عبد النور. وإليك التفاصيل.





سيرين عبد النور في فستان أصفر من لابورجوازي:

سيرين عبد النور في فستان باللون الأصفر



سيرين عبد النور تألقت مؤخراً في فستان سهرة اختارته باللون الأصفر وبقماش براق أوحى بالفخامة والعصرية، بقصة الكتف الواحد والياقة العالية، له فتحة جانبية مزينة بالشراريب، وقد نسقت معه صندل كعب عال باللون الفضي ومجوهرات ماسية ناعمة.

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كارمن سليمان في فستان باللون الأصفر من جيني باكهام:

كارمن سليمان في فستان أصفر من جيني باكهام



كارمن سليمان تألقت مؤخراً على السجادة الحمراء في إطلالة غاية في الأناقة، حيث اختارت فستانا باللون الأصفر بتصميم أنثوي ناعم من جيني باكهام Jenny Packham بقصة مكشوفة الأكتاف ومزين بالكشكش عند منطقة الصدر، وله حزام قماشي على الخصر. وقد نسقت معه حقيبة كلاتش مطرزة وعقدا ماسيا فاخرا.





نانسي عجرم في فستان أصفر من ايلي صعب:

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نانسي عجرم في فستان باللون الأصفر



إطلالة مشرقة رصدناها لـ نانسي عجرم في إحدى المناسبات مؤخراً، خرجت فيها عن نمطها المعتاد، وقد اختارت فيها فستانا باللون الأصفر من ايلي صعب Elie Saab ياقته مفتوحة على شكل حرف V وأكمامه منسدلة، محدد الخصر وتنورته بليسيه ماكسي. وقد اختارت معه أساور ناعمة باللون الذهبي.

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بلقيس فتحي في فستان باللون الأصفر من جورج حبيقة:

بلقيس في فستان أصفر من جورج حبيقة





شاهدنا بلقيس فتحي وقد اعتمدت إطلالة أنيقة وحيوية، اختارت فيها اللون الأصفر بدرجته الهادئة التي ناسبت بشرتها ولون شعرها من جورج حبيقة Georges Hobeika، تصميم الفستان ناعم مع أكمام طويلة، ومحدد الخصر وتنورته منسدلة بطريقة مميزة. وقد نسقت معه أقراطا ماسية مرصعة بحجر باللون الأخضر.



إطلالات النجمات العربيات في فساتين سهرة باللون الأصفر اعتمدنها مؤخراً في مناسبات مختلفة، على اعتبار أنه لون الموسم، فهل تجرئين على اعتماد الأصفر لسهراتك القادمة؟

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