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ملابس من الترتر لسهرات هذا الشتاء

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2020 04:42 مساءً - بعد انقضاء موسم الاحتفال بالعام الجديد، تعود الاستعدادات لسهرات الشتاء العارمة والتي تحتاج منك إلى إطلالات أنيقة ولافتة. ويعتبر قماش الترتر من أكثر أنواع الأقمشة التي تدخل في تصميم ملابس السهرات بفضل قدرته على جذب الأنظار وجعل الإطلالة متوهّجة ومشرقة.

الملابس والإكسسوارات: semsem, asos, faux consultancy, l’afshar, louboutin, Jessica k, elsa o
 

فستان من Semsem. السعر 2195$
حقيبة من L’Afshar. السعر 710$
حذاء من Louboutin. السعر 893$
أقراط من Jessica K. السعر 300$
 

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فستان من Faux Consultancy. السعر 230$
حذاء من Louboutin. السعر 1230$
 

 

فستان من Asos. السعر 308$
حذاء من Louboutin. السعر 1332$
أقراط من Jessica K. السعر 300$
 

 

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فستان من Faux Consultancy. السعر 234$
حقيبة من L’Afshar. السعر 955$
أقراط من Jessica K. السعر 300$
 

فستان من Semsem. السعر 234$
حقيبة من L’Ashfar. السعر 3950$
 

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فستان من Asos. السعر 118$
حذاء من Louboutin. السعر 1332$
 

 

فستان من Asos. السعر 126$
أقراط من Elsa O. السعر 260$
حذاء من Louboutin. السعر 1332$

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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