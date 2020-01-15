أجمل موديلات عبايات باللون البرغندي موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2020 04:42 مساءً - يعتبر اللون البرغندي من أكثر الألوان المرتبطة بفصل الشتاء، لذا حرصنا على أن نجمع لكِ تشكيلة من أجمل العبايات المصممة بهذا اللون الراقي ونخبرك بطرق مميزة لتنسيقها بأناقة مع الأزياء والإكسسوارات.

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مزيج البرغندي والأسود لإطلالة فخمة

عباية داج Daj



قدمت بعض الماركات عبايات فخمة بمزيج من البرغندي الأنيق والأسود الكلاسيكي، نسقي القطع التي جمعناها لكِ من مجموعات ماركة داج Daj وماركة Leenaz مع فستان أسود طويل وأنتعلي حذاء باللون الذهبي وتممي أناقتك بحقيبة كتف سوداء صغيرة مزودة بسلسال ذهبي.

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عبايات مطرزة باللون البرغندي

عباية أناتومي Anatomi



أدرجت بعض الماركات تشكيلة فريدة من العبايات المطرزة، أعجبتنا الموديلات المزدانة بتطريز من نفس اللون الأساسي للعبايه مثل القطع التي صادفناها لدى ماركة أناتومي Anatomi، كما أحببنا العبايات الأقرب لستايل القفطان المزينة بتطريز أبيض وبرغندي التي قدمتها دار موزان Mauzan، جربي تنسيقها مع فستان أبيض طويل وحذاء بكعب عالي باللون الأبيض.

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عبايات بترفلاي موضة 2020

عباية Leenaz

لن تستطيعي هذا الموسم أن تديري قامتك للعبايات البرغندية المصممة بقصة البترفلاي الشهيرة، رصدنا لكِ قطع مميزة من توقيع ماركة Leenaz، اعتمديها في حال كنت نحيفة الجسم لتمنح قامتك مدى أعرض ومظهر أكثر إمتلاءًا.

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عبايات 2020 بموديل المعطف

عباية موزان Mauzan

يبدو أن العبايات المصممة من وحي المعطف الشتوي ستكون نجمة 2020 بلا منازع، أحببنا العبايه المطرزة من مجموعة ماركة موزان Mauzan وماركة Koraar، تلك الأخيرة تميزت بطبعة houndstooth الرائجة والجلد الذي يزين أساور الأكمام، تجرئي ونسقيها مع بنطال جلد أسود وتوب من اللون نفسه لإطلالة على الموضة.

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