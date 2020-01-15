شنط كتف بتصاميم حديثة ومتنوعة لإطلالاتك في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2020 04:42 مساءً - لطالما برزت شنط الكتف على أنها قطعة الاكسسوارات التي لا تستغني عنها أي سيدة في جميع الإطلالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بشنط الكتف ذات الأحجام المتوسطة والتي تتسع لأكبر كمية ممكنة من الأغراض.

وبالطبع، مثلها مثل باقي قطع الاكسسوارات تختلف موضة شنط الكتف بين كلّ موسم وآخر، إذ نراها بألوان حديثة وجديدة أو بتصاميم متنوعة وغير تقليدية، كما لا تنسى الدور العالمية أن تقدم أحجام مختلفة لتتناسب مع جميع السيدات، وهذا ما رصدناه لموسم 2020، إذ جاءت بأحجام متنوعة والكثير من التصاميم الحديثة.



شنط كتف بحجم كبير

شنطة يد بحجم كبير باللون الكحلي الأنيق من Dolce and Gabbana



الشنط الكبيرة الحجم لا يمكن الاستغناء عنها في الإطلالات اليومية، فهذه القطعة تشكّل حجر الأساس الذي تبنى عليه الإطلالة على اعتبار أنها قادرة على حمل جميع الأغراض الأساسية التي تحتاجها السيدة.

وقد رصدنا شنطة كتف كبيرة الحجم لدى Dolce & Gabbana جاءت مصنوعة من الجلد الفاخر وباللون الأزرق الغامق المائل إلى الكحلي، وضمت الحقيبة جيب أمامي كبير الحجم بالإضافة إلى الجيب الأصلي.

أما Valentino فقد قدمت شنطة كتف باللون الأخضر الزيتي الترند لعام 2020، وقد جاءت مصنوعة أيضاً من الجلد الفاخر مع حزام باللون الذهبي.



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شنط كتف بأحجام متوسطة

شنطة يد باصميم الدلو وحجم متوسط من Fendi



بالطبع لا يمكن التخلي عن شنطة الكتف ذات الحجم المتوسط والتي عادة ما يتم تنسيقها مع إطلالات العمل على اعتبار أنها تتسع لبعض الأغراض ولا توحي بحجم كبير في اليد

وقد رصدنا العديد من الشنط المتوسطة الحجم، مثل تلك التي رأيناها لدى Fendi والتي جاءت بتصميم الدلو الأنيق والمميز باللون البني الفاتح، مع نقشات حملت شعار الدار وجاءت مصنوعة من أفخر أنواع الجلود.

في حين برزت لدى Gucci حقيبة باللون البرغندي الجذاب والأنيق، جاءت الحقيبة بتصميم مستطيل كبير نوعاً ما، تميز بوجود الخطوط الحمراء والخضراء مع شعار الدار بأسلوب أنيق ولافت.

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شنط كتف صغيرة الحجم

شنطة يد بحجم صغير باللون البني من Chloé



قد يكون مستبعد خيار اختيار شنطة كتف صغيرة الحجم على اعتبار أنها لا تتسع للكثير من الأغراض، لكن يجب ألّا تنسي أن هذه الحقيبة من القطع الأساسية مع الإطلالات الرسميّة والكلاسيكية.

وقد رصدنا لدى Chloé شنطة كتف صغيرة الحجم مصنوعة من الجلد البني العامق، في حين جاءت مزينة بقماش الفرو ذو اللون البيج ما يجعلها مناسبة تماماً لموسم الشتاء.

أما دار Prada فقد قدمت شنطة يد باللون الأسود بحجم صغير جداً، جاءت مرفقة بالقليل من اللون الذهبي الذي منحها فخامة وأناقة.





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