أفكار عصرية تنسيق حزام الخصر مع المعاطف الطويلة لاطلالة رشيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2020 04:42 مساءً - تنسيق حزام الخصر مع المعطف الطويل واحد من الأفكار الذكية التي يمكنكِ اعتمادها لاطلالة رشيقة، وكنوع من التغيير في مظهركِ، خاصًة أن المعاطف من الصيحات العصرية القيمة التي لا نمتلك منها الكثير بخزانة ملابسنا، وبالطبع كل مرة نرتدي فيها المعطف نرغب أن نبدو بمظهر مختلفة.

ولهذا اخترنا لك أفكار مختلفة لتنسيق حزام الخصر مع المعطف من وحي الفاشينيستا، لتعتمديها مع معطفكِ بأسلوب يناسبكِ.

المعطف الطويل مع حزام الخصر بالجيوب الصغيرة

المعطف الطويل مع حزام الخصر بالجيوب الصغيرة





موضة حزام الخصر مع الجيوب من الصيحات الرائجة بشكل كبير تلك الفترة، يمكنكِ تطبيقه مع اطلالة محايدة، كالفاشينيستا دلال الدوب بالمعطف الصوف الأسود مع البوت والبنطلون بنفس الدرجة، لكي يصبح الحزام عنوان اطلالتها، للمسة كلاسيكية وفخمة.

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الشنطة الحزام مع معطفكِ الشتوية لأناقة ليس لها حدود

الشنطة الحزام مع معطفكِ الشتوية لأناقة ليس لها حدود





يمكنكِ اعتماد الشنطة الحزام لاطلالة مميزة مع معطفك الطويل، يناسب كل تصاميم المعاطف المختلفة، الواسعة وذات المقاس المضبوط، اختارته الفاشينيستا فاطيمة، ونسقت ألوان المعطف مع الحقيبة لتكون متناغمة وغير متكلفة، مع الكعب العالي، لاطلالة تناسب أكثر الصبايا النحيفات والممتلئات نسبيًا.

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المعطف الجلد اللامع مع حزام الخصر

المعطف الجلد اللامع مع حزام الخصر





أما المعطف الجلد فيمكنكِ الظهور بستايل مختلف باختيار حزام الخصر، كالفشينيستا لانا حطاب، باختيار المعطف الجلد اللامع مع حزام الخصر الخاص بالحزام، ونسقته بطريقة كلاسيكية بلمسة عصرية، باختيار البنطلون والجزمة باللون الأسود، مناسبة لسهرة مسائية بسيطة، كما أن هذا الموديل للمعطف يمنحكِ اطلالة أصغر سنًا.

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المعطف الكاروهات مع حزام الخصر من علامتكِ المفضلة

المعطف الكاروهات مع حزام الخصر من علامتكِ المفضلة





واحدة من الطرق المميزة التي يمكنكِ فيها تنسيق حزام الخصر مع المعطف، هو أن تعتمدي على الحزام من ماركتكِ المفضلة لاطلالة مختلفة نسبيًا، كهذا الستايل الذي اعتمدته لولوة الخطاف، باختيار المطف الكاروهات، مع الحزام من دار هيرميس Hermes، للمسة مترفة.

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