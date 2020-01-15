كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2020 04:42 مساءً - لطالما أبهرتنا النجمات من ممثلات ومغنيات عربيّات وعالميّات، بإطلالاتهن الفاخرة، سواء كانت اليومية الكاجوال، أو خلال السهرات والمناسبات والمهرجانات، والتي لا يستكملنها من دون اعتماد قطع مجوهرات استثنائية من توقيع أهم الدور العالمية بالأخص لموسم شتاء 2020.

مجوهرات هند صبري الفاخرة



تعتبر المجوهرات الرفيق المثالي لأي امرأة، فماذا لو كانت واحدة من النجمات؟! لذلك فهي أساسية لإبراز أي إطلالة، والرقي بها إلى أعلى معايير الأناقة.. بالأخص إذا ما اختارتها النجمات لتتناسب وأذواقهن، بالإضافة إلى شخصياتهنّ، ذلك تبعاً للون الذهب والأحجار الكريمة التي ترصّعها بألوانها المتعددة.



اليوم، تضع الخليج 365 بين يديكِ صور أفخم المجوهرات الرائجة لموسم شتاء 2020، والتي قد اختارتها النجمات لإطلالاتهن المتألّقة من أرقى الدور العالمية، وذلك كي تتعرفي على أبرز الصيحات، وتنتقي منها ما يليق بكِ وبذوقك الأخاذ.

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أفخم مجوهرات شتاء 2020 خيار النجمات

مجوهرات سيرين عبد النور لشتاء 2020

سيرين عبد النور متألقة بقلادة ماسية من مجوهرات يبرم Yeprem



مع بداية العام 2020، بدأنا نلاحظ العلاقة الوطيدة التي تربط سيرين عبد النور بعشق مجوهرات الألماس.. فظهرت نجمة النعومة لهذا الشتاء بإطلالات مترفة مفعمة بالفخامة، آخرها كان اعتمادها الجمبسوت الفضي لأفخم السهرات بياقة على شكل V، منسّقةً معه قلادة ماسية فاخرة من الذهب الأبيض، مع أقراط تغطي كامل الأذن وخاتم مميز من علامة يبرم Yeprem.

ننصحكِ دائماً باعتماد القلادة التي تتميّز بنفس شكل ياقة الفستان، تماماً مثل سيرين عبد النور.





مجوهرات نجوى كرم لشتاء 2020

خيار نجوى كرم من المجوهرات لموسم شتاء 2020



أما النجمة العريقة نجوى كرم، فقد تميّزت بآخر إطلالات حفل العام الجديد 2020؛ بفستان من الكشاكش الحالمة باللون الأبيض، وزركشات باللون الفضي، من توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي. وقد اعتمدت معه أقراطاً متدلية فاخرة من الألماس المشعّ؛ لتضفي على إطلالتها المزيد من التألّق.

ننصحك بألا تعتمدي القلادة إذا ما كانت مفعمة بالزركشات والتطريزات، ذلك لتفادي الظهور بإطلالة مبالغ فيها.

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مجوهرات بلقيس فتحي لشتاء 2020

بلقيس فتحي بمجوهرات من دار زغيب Zoughaib&co



وفي واحدة من أولى حفلاتها للعام 2020، اختارت النجمة بلقيس إطلالة موديست محتشمة راقية باللونين الأسود والفضي، وقد نسقت معها أقراطاً متدلية ناعمة من الألماس والذهب الأبيض، بالإضافة إلى خواتم تسحر الألباب من مجموعة دار مجوهرات زغيب Zoughaib&co.

ننصحكِ باعتماد الأقراط الألماسية فقط بدون أي قلادة، إذا ما كانت ياقة فستانك عالية تغطي الرقبة.





مجوهرات مايا دياب لشتاء 2020

مايا دياب بمجوهرات من علامة يسايان Yessayan



ليس هناك أروع من مجوهرات الألماس لتتألق بها مايا دياب مع فستانها الأحمر البراق الراقي ذي التصميم العصري والمبتكر من توقيع المصمم المبدع نيقولا جبران Nicolas Jebran. لذلك عمدت خلال سهرة العام الجديد إلى التنسيق معه أقراطاً ناعمة من الألماس والذهب الأبيض من ابتكار علامة يسايان Yessayan، التي تشتهر بتصاميمها الفريدة الشبابية الراقية.

مع هذه الأقراط، ننصحكِ باعتماد تسريحة شعر مرتفعة بشكل كامل أو جزئي؛ لإبراز جمالها وبريقها الأخاذ.

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يبدو أن الأقراط المتدلية المصممة من الألماس تعدّ واحدة من صيحات شتاء 2020، لذلك لا تتأخري بالحصول عليها واعتمادها لإطلالة عصرية راقية.