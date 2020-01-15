مكياج نانسي عجرم بألوان ترابية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2020 04:42 مساءً - تعتمد النجمة اللبنانية نانسي عجرم البساطة والنعومة في إطلالاتها وأساليب مكياجها، فهي تسعى الى إبراز جمال ملامحها بمكياج ناعم وهادئ، إنما تنوّع دائماً في ألوان المكياج التي تختارها. إلا أنها في إحدى إطلالاتها، اعتمدت المكياج الترابي الجريء، فإذا كنت من محبات هذا النوع من المكياج، اعتمديه بأسلوب نانسي عجرم .

مكياج نانسي عجرم بظلال عيون جريئة

مكياج نانسي عجرم بعيون جريئة

على رغم اعتماد نانسي عجرم مكياج عيون جريئاً تميز بألوان الظلال الترابية، التي طغى عليها اللون البني النحاسي، إلا أنها تمكنت من الحصول على نظرة شبابية مفعمة بالجرأة أضفت على عينيها سحراً وجاذبية، وعززت من حجمهما. كما استعانت نانسي عجرم بالرموش الاصطناعية الطويلة والمتشابكة، التي زادت من جمال عينيها ومكياجها.

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انعكاسات برونزية

مكياج ترابي لنانسي عجرم

بشرة من دون شوائب بانعكاسات برونزية، هكذا ما اختارته نانسي عجرم عند اعتمادها المكياج الترابي، حيث اعتمدت نانسي البلاشر البرونزي على عظمتي الخدين، وذلك لإبراز جمال خدودها وإضاءة وجهها. وقد أضافت الحواجب العريضة مزيداً من الأناقة والجمال على مكياج نانسي عجرم عموماً، وعيونها خصوصاً.

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لون موحد

بشرة نانسي الموحدة

أتمت نانسي عجرم إطلالتها والمكياج الترابي الذي اعتمدته، بأحمر شفاه باللون البرونزي النحاسي. وبذلك، تكون قد اتبعت نانسي أحدث صيحات المكياج، وهي المكياج الناعم موحد اللون، باستخدامها الألوان الترابية النحاسية في مكياج العيون والخدود والشفاه، مما منحها طلة ناعمة ومشرقة.

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