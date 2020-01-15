أمهات الطلبة عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية: "الألماني صعب والإيطالي سهل"

سادت حالة من الارتياح بين أمهات طلاب الصف الثاني الثانوي، عقب الانتهاء من أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، شعبتيها العلمي والأدبي، مع وجود بعض الشكاوى من صعوبة بعض الأجزاء في امتحاني اللغة الفرنسية والألمانية.
شعرت مارينا طارق، ولية أمر طالبة بالصف الثاني الثانوي، بالارتياح بعد خروج ابنتها من إحدى مدارس الهرم من الامتحان، والفرحة ترتسم على وجهها من سهولة امتحان اللغة الإيطالية، "امتحان الإيطالي سهل وفي مستوى الطالب المتوسط"، وفق حديثها لـ "هُن".
حالة من الارتياح النسبي بعد اطمئنان نهلة محمد، ولية أمر، على ابنتها عقب الانتهاء من امتحان اللغة الفرنسية، "امتحان الفرنساوي كويس بس صعوبته في البراجراف".
وحول مستوى امتحان اللغة الألمانية، وصفه بعض الطلاب بالصعب، وهو ما أكدته ليلى ماهر، طالبة بالصف الثاني الثانوي، واصفة امتحان الألماني بـ "الصعب"، خاصة القطعتين وذلك في إحدى مدارس محافظة القاهرة.
لم تختلف وجهة نظر نيللي سعيد، طالبة، في إحدى مدارس سراي القبة، بعد الانتهاء من امتحان الألماني، "الامتحان صعب جدا ومحتاج وقت طويل عكس الإيطالي والفرنساوي كان سهل، القطعة الكلمات فيها صعبة جدا، وفي سؤال استنتاجي".
يذكر أنّ طلاب الصف الثاني الثانوي، أدوا اليوم الاربعاء، امتحان اللغة الأجنبية الثانية في الفترة من 9 صباحا إلى 12 ظهرا إلكترونيا.
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