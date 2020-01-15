رامي صبري يهنئ والدته بصورة من طفولته: كل سنة وإنتي طيبة

نشر الفنان رامي صبري، عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة من طفولته مع والدته يهنئها بعيد ميلادها. Advertisements وقال "صبري": "كل سنة وأنتي طيبة يا أمي يا حبيبتي". يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي صبري ألبوم "فارق معاك"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، إذ يضم 12 أغنية أبرزها "أنا بابا"، "بتهتمي"، "صعبان عليا"، "وعجبي عليك يا زمان"، وغيرها.

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