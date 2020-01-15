أسباب زيادة الوزن في فصل الشتاء ونصائح للتغلب عليه

عادة ما يشعر الكثيرين بالرغبة في تناول المزيد من الأطعمة خلال فصل الشتاء، ومع قلة الحركة أثناء الجو البارد، يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.

ويحاول الكثيرين التخلص من الوزن الزائد خلال فصل الشتاء، أملًا في الحصول على جسم مثالي قبل فصل الربيع.

وعرضت "سبوتينك" نقلًا عن موقع "فوربس"، أهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن في الشتاء:

أهم 5 أسباب لزيادة الوزن في الشتاء

قلة الحركة

يعتبر ذلك سبب رئيسي في زيادة الوزن في الشتاء، حيث يدفع الطقس البارد في هذا الفصل الكثيرين لقلة الحركة والجلوس في المنزل، مما يؤدي لحرق قليل للسعرات الحرارية.

وأثبتت العديد من الدراسات بأن الكثيرين يزيد وزنهم في هذا الفصل من 1-2 كيلوجرام مقارنة بباقي فصول السنة.

قلة المياه

يؤدي جفاف الجسم إلى تنشيط بعض الخلايا الخاصة بالجوع والعطش في الدماغ، مما يدفعنا إلى تناول كميات أكبر من الطعام.

الأجواء الباردة

تتسبب بانخفاض حرارة الجسم الذي يدفعنا لتعويض هذه الخسارة بتناول أطعمة كالنشويات والشوكولا والحلويات بأنواعها.

Advertisements

عدم التعرض للشمس

يصاب الجسم بنوع من الكآبة، ليتجه الكثيرون لتعويض ذلك بعدد من الأطعمة المليئة بالنشويات للشعور بالسعادة.

كآبة الشتاء

أكدت الدراسات وجود علاقة بين انخفاض هرمون السيروتونين المعروف بتحكمه بالمزاج والاكتئاب، وبين زيادة الشهية على الأكل خلال فصل الشتاء.

ويمكن التغلب على ذلك عن طريق تناول الأسماك الغنية بالدهون والأوميجا 3، وهو بدوره يعمل على تحسين المزاج.

طرق تخفيف الوزن في الشتاء

التركيز على الدهون الطبيعية

يحتاج الجسم للدهون لحرق الطاقة ومنح الشعور بالدفيء، لذلك ينصح بتوفير الدهون الطبيعية كتلك الموجودة في اللوز والزيتون والسلمون، التي لا تسبب زيادة في الوزن وتحسن المزاج العام للشخص.

الفاكهة بدلا من الحلويات

ينصح بتناول الفاكهة كبديل للحلويات في حال أردنا شيئا حلو المذاق.

النوم كوسيلة للمحافظة على الطاقة

يتميز النهار في فصل الشتاء بقصره وبرودته، لذلك تكون الحاجة للنوم أكثر، وهذا جيد لأن ذلك يؤدي إلى المحافظة على الطاقة في الجسم.

لكن يجب عدم تناول الأطعمة الدسمة قبل النوم بـ 4 ساعات.