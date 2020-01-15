بصورة من الجيم.. مريم أمين عن خالد سليم: انت عارف غلاوتك

شاركت الإعلامية مريم أمين، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها برفقة الفنان خالد سليم، داخل الجيم، تستعرض من خلالها ذكرياتهما سويًا، والعلاقة التي تربط بينهما.

وأرفقت "مريم"، تعليقًا على الصورة قائلةً: "بدايتنا مع بعض، نفس الجيل، من أول ما غنى، أنت أكيد من عالم تاني، بفرحله في كل خطواته الناجحة، وعلى المستوى الشخصى أنت عارف غلاوتك يا خالود".

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لقيت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير معها، وحصدت على ما يقرب من 3 آلاف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، "فعلا فنان وإنسان جميل جدا والله، ربنا يحفظه يا رب ويخليه لينا، هو عينه شكلها غريب هو تعبان، شكله اتغير خالص، منورين، ربنا يديم صداقتكوا".

مريم أمين ترد على انتقادات إطلالاتها في حفل "كاف"

وعلقت مريم أمين، على الانتقادات التي تعرضت لها بعد إطلالاتها في حفل "كاف"، لاختيار أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، والذي أُقيم بمدينة الغردقة، مساء الثلاثاء الماضي، وحصل فيه اللاعب ساديو مانيه، على اللقب، من خلال نشر صورة لها بالفستان الأزرق الذي أثار الكثير من الانتقادات، وأرفقت تعليقًا عليه قائلةً: "على فكرة، أنا كنت حابه الفستان الأزرق أكتر من الأحمر، تخيلوا بقى وبكتير كمان، بس مدام عجبكم الأحمر يبقى خلاص، الأحمر يكسب".