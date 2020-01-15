بـ"مودم الإنترنت".. هكذا عاقب زوجان أبنائهم بعد أن رفضا مرافقتهم في رحلة

حيله جديدة لجأ إليها زوجان من أستراليا من أجل عقاب أبنائهم بعد أن رفضا السفر معهم ووصفوا الرحلة بالمملة وذلك من خلال أخذ "مودم" الإنترنت معهم في الرحلة.

ووفقًا لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن الأبوين كاسي وكريس فكروا في ذلك بعد أن رفض الأبناء فكرة الذهاب في هذه الرحلة فور طرح الفكرة، ففكرا بالطريقة المناسبة التي يجب عقابهم من خلالها.

وقال كاسي، إنه قرر وزوجته اصطحاب المودم معهما في الرحلة بدلاً من الأبناء لمنعهم من استخدام الإنترنت في المنزل، وقاما بالتقاط صور تذكارية مع "المودم" على مدار اليوم، سواء في الملعب، أو على الشاطئ، أو في مدينة الملاهي.